不買了！古巴拒台灣護照入境 龍蝦進口額狂砍逾7成

我國在貿易市場反制古巴，古巴龍蝦今年的進口額只有去年的四分之一。（示意圖／pixabay）





古巴國際立場親中，對我國不友善，根據外交部警示，從2023年底就頻繁有持我國護照的民眾被古巴拒絕入境，並且近期對台灣的立場更強勢。台灣以貿易市場反制，古巴龍蝦今年在台灣的進口量應聲重挫7成5。

根據農業部最新統計，今年台灣進口的古巴龍蝦進口額狂砍74.5%，只剩下93.8萬美元（約新台幣2959萬元），比起去年的367.6萬美元（約新台幣1.1億元），幾乎只有去年的四分之一的數額。

而古巴原本是台灣的龍蝦進口國前四名，今年也暴跌出十名之外，台灣的5大龍蝦進口國分別由澳洲、巴西、印尼、美國、葉門承包。

外交部提醒

外交部提醒，古巴對我國極度不友善，我國民眾被古巴拒絕入境的案例眾多，2023年底又更加頻繁地發生擁有我國護照的民眾被拒絕入境，國人應盡量避免前往，以免莫名遭到遣返。

更多東森新聞報導

日本多地豪雪預警！雪量高達2.4倍 14縣市嚴重警戒

印度少女晚間外出 遇2惡狼綁架！車內慘遭輪流性侵

泰女遭尪逼和公公拍片！做性交易接客 懷孕不知父身分

