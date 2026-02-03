不買俄羅斯石油了 川普同意對印度關稅降到18%

印度總理莫迪承諾不再購買俄羅斯石油，而且還要加購美國商品，讓川普龍心大悅，將印度商品關稅降到18%。

美國與印度之間長達數月的貿易爭議，在印度承諾不再向俄羅斯購買石油之後，總算劃下句點。印度由於先前向俄羅斯購買石油，去年被美國總統川普在25%對等關稅之上，再疊加25%關稅。而川普2日在自家社群平台「真實社群」發文宣佈，他與印度總理莫迪已經達成貿易協議，印度除了不再向俄羅斯購買石油之外，並且還會增加美國產品採購，因此他決定將印度商品的關稅，降到18%。（葉柏毅報導）

川普說，莫迪已經向他承諾，不但不再向俄羅斯買石油，而改向美國買石油，更可能會加購委內瑞拉的石油。因此，川普決定，將印度商品的最終關稅，定為18%。莫迪同時也在社群媒體「X」發文寫道，他非常欣慰，川普總統能將「印度製造」的產品關稅，降到18%。

廣告 廣告

川普在發文中並表示，美印貿易協議包括印度將把對美國的關稅壁壘與非關稅壁壘，降低到零；同時印度也承諾，將購買價值5000億的美國能源及農產品。川普說，對印度對等關稅的調降，立即生效。不過，白宮方面還沒有對此，做出正式的官方宣布。

印度與美國的貿易往來，先前雖然有關稅陰影，不過雙方的經貿關係，仍然相當密切。2025年9月到11月期間，美國從印度的進口額是221億元，2024年同期則為220億元，也就是說，2025年還出現了小幅成長。