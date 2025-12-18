不買名牌包！67歲女月收8萬過節儉生活 原因曝光

日本東京有一位67歲的主婦，她選擇不買名牌包。（示意圖／翻攝自pexels）





如果你每個月光是房租收入就有40萬日圓（約新台幣81,128元） ，名下不僅擁有房產而且完全沒有債務，你會怎麼過生活？日本東京有一位67歲的主婦，她選擇不買名牌包，甚至連昂貴的衣服都不要，只為了能在鄰里間「安全地生存」。這種看似反常的行為，其實反映了現今高齡社會中，長者為了維持人際關係的和諧，不得不展現的一種社交智慧。

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，三浦玲子是一位居住在東京的家庭主婦。雖然她每個月都有高達40萬日圓的穩定租金收入，加上先生的退休金以及她自己的年金，家庭年收入輕鬆突破800萬日圓（約新台幣162萬元），但她卻選擇隱瞞這一切。玲子和先生在10年前繼承了父母位於東京黃金地段的房產，除了自住，還以先生名義購置了3套出租公寓，目前的財務狀況非常寬裕且毫無債務壓力。

即便經濟狀況優渥，玲子在鄰居眼中卻是一個普通的退休女性。她平時只選擇價格適中的平價服裝，一個月只會外出吃一次午餐，手上提的甚至是10多年前買的小型尼龍包，絕不觸碰名牌包。玲子坦言，之所以會表現得如此低調，是因為不想在社區裡顯得鋪張浪費，更不希望因為顯得有錢而引來不必要的麻煩。她觀察到社區內大多是只靠退休金生活的人，只要有人買了名貴的包包，馬上就會引來側目與議論。

玲子在鄰居眼中卻是一個普通的退休女性。（示意圖／翻攝自pixabay）

這套「隱身術」背後其實有著深刻的導火線。玲子回憶過去曾無意間提到某位鄰居在東京有公寓，沒想到周遭的人竟然開始集體疏遠對方，那種被貼上「那個人肯定很有錢」標籤後的孤立感，讓她決定裝作自己並不富裕。她甚至會讓丈夫幫她買打折的衣服，出門聚餐也總是點最基本的套餐，就是為了不讓任何人察覺她的房租收入。她認為一旦大家覺得她有錢，就會開玩笑要求請客或帶大家去旅行，這種隱形的社交壓力讓她感到疲憊。

玲子選擇與大眾保持一致的步伐，不讓財富成為隔閡。她表示，與其炫耀財富，她更追求一種不被任何人嫉妒的平靜感，將財產隱藏起來才能換得優雅且安靜的退休生活。

