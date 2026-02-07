不買單立陶宛總理「嘴上認錯」？中國籲化為實際行動 台灣外交部說話了

立陶宛現任總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）上任後力拚恢復與中國外交關係，她近日接受《波羅的海通訊社》（BNS）專訪時，談及時任政府2021年批准我國以「駐立陶宛台灣代表處」於其首都維爾紐斯設館時，指稱「很可能犯下重大錯誤」；而後，中共官媒、中國外交部相繼表態，稱希望立陶宛將「意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤」。對此，台灣外交部今（7）日上午發表回應。

立陶宛2021年同意我國於其首都維爾紐斯以「駐立陶宛台灣代表處」設館，成為我國目前唯一於聯合國成員國以「台灣」名義開設的駐外館處。不過，魯吉尼涅4日接受《波羅的海通訊社》專訪時說道，台灣在其他歐洲國家設處都是在「正常協調」後，使用「台北代表處」開設，其他歐洲國家也都與中國保持務實關係，立陶宛「很可能犯了一個巨大的錯誤」、「跳到火車前面，結果輸了」。

而後，中共官媒《環球時報》昨日刊出社評，提及立陶宛「嘴上認錯」還不夠，立陶宛執政者若想要修復對中國關係，絕非「口頭認個錯」就能修復，「需要拿出更有誠意的行動，切實糾正錯誤並消除惡劣影響」。中國外交部發言人林劍昨日在例行記者會也表示，「中方已經多次就中立關係表明立場。中方同立方溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，盡早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道上來，為中立關係正常化積累條件。」

對此，台灣外交部今日上午發布回應，中國長期漠視國際法秩序，狂妄指點他國政府外交決策，並持續以經濟脅迫及政治施壓手段，干預台灣與國際社會的正常互動，是造成區域緊張與破壞國際秩序的真正原因。台灣基於民主、自由、人權與法治等共同價值，與理念相近國家深化合作，而各國自主選擇夥伴的正當權利，不容任何威權勢力干涉。

外交部表示，我國將持續與立陶宛及其他民主夥伴緊密合作，共同促進區域和平穩定，並堅定捍衛台灣國際參與空間。外交部也再度鄭重聲明，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中國政府任何不實主張都無法改變或扭曲客觀事實和現狀。所謂「一中原則」只是中國的片面立場，國際社會許多國家並未承認中國主張，而中國一再誆稱國際社會認同「一中原則」，不僅完全不符事實現況，更突顯其強行施加獨斷偏頗意志於他國，並對國際社會洗腦的霸凌行徑。

另一方面，據《中央社》報導，與魯吉尼涅同屬立陶宛執政黨社會民主黨籍的國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas），近日訪問台灣期間受訪時表示，立陶宛和中國有邦交，希望與中國維持貿易，並期盼與中國達成解決爭議的方案，但立陶宛同時是自由國家（free country），「可以決定代表處大門上的名稱。」一切都沒有改變，沒有計畫要關閉辦事處或更名，友誼仍在持續。

不過，巴諾瓦斯也說道，用「跳到火車前面」的說法或許過於生動，但當時策略上確實存在錯誤，立陶宛的夥伴與盟國對「駐立陶宛台灣代表處」一事幾乎一無所知，連美國華府人士都曾表達「不喜歡被突如其來的變故嚇到」；而立陶宛現在是唯一沒有中國大使的歐盟國家，也是唯一沒有在中國派駐大使的北約成員國，因此難以推廣立台關係是成功典範，這對立陶宛不好、也對台灣不好。



