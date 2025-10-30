不買房老了會被房東趕？ 專家揭問題真相：不是沒房是沒錢
有房養老是不少人的目標，近年也成為鼓吹購屋的常見話術，對此臉書粉專「阿宅-雙碩士地產顧問」的版主阿宅提醒，國人必須認清事實，即是老年居住問題的真正關鍵從來不是有房子，而是老年時是否擁有「足夠的現金流」和「充裕的資金」，更分享常見房地產話術的盲點。
阿宅在臉書粉專發文表示，在台灣有許多房地產相關利益團體，為了鼓勵年輕人買房經常拋出話術，包括使用「老了會被房東趕出來」、「老了租不到房子」等語句製造FOMO恐慌，並且將「買房」視為解決老年居住問題的唯一解藥，但要理解老年居住問題的關鍵，其實與持有的現金多寡有關，「只要有足夠的錢，就能選擇自己想要的居住方式，過上體面、有尊嚴的生活。」
阿宅彙整常見房地產恐嚇話術，其中常見盲點如下：
盲點一、窮得只剩一棟房的窘境
阿宅指出，這些恐嚇老人租不到房的房地產利益團體，忽略一個最殘酷的現實，即是有些人老的時候只剩下「一棟房」，但卻沒有「現金流」可運用，這些人確實有房可住，但生活品質極為堪憂。
根據阿宅描述，這類老人因缺乏現金儲蓄或投資收益，每月只靠微薄的退休金或國民年金過活，雖然不用付房租，但日常生活該付的錢一樣也不會少，為了省錢不敢生病、不敢消費、不敢旅遊、不敢參加社交活動，雖然住在數千萬資產的房子裡，但生活過得比租屋族更辛苦。
他強調，房子雖然是資產，但「不動產」的最大問題是「流動性差」，除非忍痛賣房或辦理「以房養老」（逆向抵押貸款），否則無法將房屋價值轉換為可用的現金，「請問這樣把所有錢被一間房綁死，『有房可以住，但每個月都過得極為拮据』的生活，真的比較好嗎？」
有關老年居住問題的解決之道，阿宅認為可以透過複利理財帶來現金流，例如有一種人年輕時不買房，並將原本龐大的頭期款等買房資金，投入到穩健的投資工具中（例如指數型 ETF），在長期的複利效果之下，經過數十年穩健的投資與複利滾動，到老年時會累積一筆可觀的資產，這筆資產可以轉換為穩定的現金流，只要手上有充足現金，老年居住就擁有無限的彈性，可以選擇住進設備更好、有專業醫療照護的養老村或老人住宅，享受更高品質的晚年生活，或是抽出部分資金入手沒有房貸負擔的小套房或老公寓，同時保留部分現金作為生活開銷與醫療準備金，處境更與盲點一的老人截然不同。
阿宅強調，透過上述能發現老人的居住問題，關鍵不在於年輕的時候「買不買房」，而是年輕時到底「有無做好理財」，讓自己老年能有足夠的錢運用，這才是重點，一定要認清居住的本質是「錢」，雖然房地產是優秀資產，但若犧牲所有投資機會去買房，老的時候未必會過得比較好。
根據他的觀點，買房絕對是件好事，但一個人如果擅長投資理財，能將資金創造出比房產增值更高的效益，先租房並將資金用於投資，未必不是可行的方式，反觀年輕先買房等老的時候脫手，讓自己年老時能取得現金，當然也是一種選擇，但買房就成為一種投資手段，必須考量投報率是否值得，因此無論選擇買房或租屋，都應該從年輕開始儲蓄投資，讓資產穩定成長以確保老年現金流充裕，這才是解決所有老年居住問題的根本之道。
