不買房！泰國「租屋世代」崛起 年輕人重寫住房與消費模式

【看見泰國 VisionThai】泰國年輕世代正改變住房與消費模式，在大曼谷，愈來愈多年輕人選擇先租屋、不急買房，同時把生活重心轉向AI服務、影音與直播電商，從住哪裡到怎麼花錢，都顯示他們更重視彈性、現金流與數位體驗。

大曼谷地區租賃需求明顯成長，與年輕族群「先租後買」甚至「不急買房」的心態有關。 許多受訪年輕人表示，重視工作與生活機動性，選擇租房以便靠近工作地點或捷運線，避免長期房貸壓力。 根據Ddproperty 10月至11月的調查顯示，近五分之一租屋族把「房價太高」列為主要原因，23%表示房子買不起而選擇租屋，20%存款不足，另有12%自認沒有購屋急迫性。

財務壓力進一步強化這種「租屋世代」趨勢。調查指出，約三分之一受訪者雖已存到自認足夠的購屋資金，但仍選擇暫時租屋；38%仍在存頭期款的半途，超過四分之一甚至尚未開始為購屋存錢。 TMBThanachart Bank的財務檢測顯示，10名受薪族中有8人背負債務，主要來自個人貸款與信用卡，導致房貸核准愈發困難，泰國住宅業公會估計，2025年第三季房貸核准遭拒比率超過40%。

除了住房模式改變，泰國年輕族群的消費行為也快速數位化與視覺化， 年輕世代追求省時、省腦力的生活方式，AI市場擴張。影音與直播電商成為另一個年輕人主導的戰場。根據eConomy SEA 2025報告指出，泰國影音電商年增率達22%，為東南亞最快，相關交易額規模約13億美元，且擁有區域內最大、成長最快的影音電商賣家群體，一年內賣家數量暴增175%至約85萬人。

直播電商也逐漸從年輕族群向更廣泛年齡層擴散，延伸到50歲以上族群。泰國電子商務協會指出，越來越多企業與創業者導入直播銷售。

從住的選擇到花錢方式，泰國年輕世代正以「重視彈性、善用科技、降低長期負擔」的邏輯改寫市場規則，迫使房地產開發商、零售商與品牌重新調整產品與行銷策略。 在房貸收緊與數位科技快速演進的雙重壓力下，誰能迎合這一代消費者的租住需求與線上行為，將在未來幾年的泰國市場中取得主導權。

核稿：陳韋如

封面僅為示意圖