不買手機買手錶？揭秘2025聖誕檔期消費者的荷包流向

隨著年末聖誕與跨年節慶氣氛日益濃厚，交換禮物的「送禮焦慮」也隨之升溫；根據傑昇通信近期門市觀察，2025年的送禮趨勢出現了顯著轉向，消費者的目光不再單單鎖定於新款智慧手機，反而將焦點轉移至價格帶更具彈性、實用性更高的「穿戴裝置」；在12月上半月的熱銷榜單中，耳機產品強勢佔據了七個席次，顯示出消費者在挑選禮物時，正試圖在預算控管與收禮者的即時滿足感之間尋求最佳平衡。

（圖／newspie新聞派）

果粉信仰加持！AirPods Pro 3挾「有感進化」空降冠軍

在這波穿戴裝置的銷售熱潮中，Apple憑藉著強大的品牌號召力與產品生態系，毫無懸念地佔領了高階市場；其中甫上市不久的AirPods Pro 3展現了驚人的爆發力，直接空降熱銷冠軍，這款耳機之所以能成為聖誕首選，關鍵在於其「有感進化」，不僅主動降噪能力提升至前代的兩倍，更在配戴舒適度與音質細節上大幅精進，加上具備臨床級助聽器功能，使其適用年齡層更為廣泛，成為老少咸宜的頂級禮物；緊追在後的是排名第二的AirPods 4主動降噪版，顯示出果粉對於「降噪體驗」的高度重視，這兩款產品聯手包辦冠亞軍，再次印證了蘋果在真無線耳機市場難以撼動的霸主地位。

千元價位殺出重圍！OPPO、vivo高CP值耳機獲小資族青睞

然而，榜單並非由高價產品全盤通吃，Android陣營的平價耳機憑藉著極高的性價比，在競爭激烈的千元價格帶殺出一條血路；排名第四的OPPO Enco Buds3 Pro與第五的vivo TWS 3e，分別以不到1,500元與2,000元的親民價格，成功吸引了預算型消費者的目光；對於許多參與公司或朋友間交換禮物的消費者來說，這類產品既符合「實用優先」的採購邏輯，又不會造成荷包過度負擔，因此在榜單中佔有一席之地。

告別入耳壓迫感！特色耳機、骨傳導運動款成實用黑馬

榜單後段出現幾款少見的特色耳機，其中Biosong B7小飾界斜掛式無線藍牙耳機採用「親膚零感耳夾式」與「斜掛式結構」設計，擺脫傳統耳機對耳道的侵入與壓迫，加上聖誕檔期下殺6折，成功帶動消費者入手；而專注運動族群的SHOKZ OpenRun Air S803 Air骨傳導耳機，戴起來幾乎感受不到負擔，其人體工學貼耳設計經過精密計算，確保在劇烈奔跑、跳躍或頭部大幅度擺動時，耳機依然能穩固地貼合頭部，徹底告別耳機頻繁滑落或移位的困擾，也成為實用的聖誕禮物首選之一。

非蘋陣營唯一突圍！vivo Watch GT 憑長續航力銷量超車

值得注意的是，在智慧手錶的戰場上，雖然Apple Watch Series 11與Apple Watch SE 3依舊是許多人的首選，但vivo Watch GT 卻意外成為榜單上的亮點，更是前十名中唯一突圍的非蘋陣營智慧手錶；這款手錶以3,000多元的定價切入市場，銷量甚至超越了Apple Watch SE 3，其致勝關鍵在於優異的續航力與完整的健康功能，剛好滿足了希望兼顧時尚外型、運動紀錄但預算有限的族群；vivo Watch GT的成功突圍，顯示出在智慧穿戴市場中，只要產品定位精準且具備高CP值，非蘋陣營依然能獲得消費者的青睞，也為2025年的聖誕送禮清單增添了更多元的選擇。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）