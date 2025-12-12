不買票硬闖！52歲男「脫鞋坐第一排」爽看電影 竟與警討價還價

男趁工作人員不注意溜進影廳看免費電影。（圖／TVBS）

一名52歲吳姓男子日前在台北市中山區電影院鬧事，不僅未購票擅自進入影廳觀看電影，還脫鞋舒適地坐在第一排，被發現後更與警方討價還價，行為囂張。該男子先是在換餐區入口處阻礙通行，被工作人員驅離後又偷溜回來看免費電影，甚至聲稱要請在場觀眾吃東西，但實際上身無分文。此事件引發其他付費觀眾不滿，影響觀影體驗，最終男子被依社會秩序維護法開罰。

事件發生在台北市中山區的一家電影院，據了解，這間影城位於開放式空間，任何人都可以搭電梯上樓。這名52歲吳姓男子先是擋在換餐區入口處，經工作人員驅離後仍不願離開，影城工作人員最終不得不報警處理。在警方勸說下，吳男暫時離開了現場，但沒過多久又故技重施，趁員工不注意時溜進影廳觀看免費電影。

當警方接獲報案趕到現場時，吳男正舒適地坐在第一排觀看電影，甚至脫掉鞋子，把影廳當成自己家一般。警方要求他立即離開時，他竟然回應說：「我先穿鞋啦」，態度相當不配合。更誇張的是，被發現時他還大聲嚷嚷，聲稱要請在場客人吃東西，但實際上根本沒帶錢，最終被員警帶回派出所處理。

非當事律師丁昱仁表示，這種偷偷跑到電影院看免費電影的行為，若沒有與電影院人員有任何接觸，頂多構成民法上的不當得利。電影院可以向這名男子請求賠償一張電影票的費用。對於此事件，影城方面表示不提告，吳姓男子僅被依社會秩序維護法開罰。影城也回應會尊重法院裁定，並承諾未來將強化現場安全措施。畢竟，大多數觀眾都是花錢購票觀影，卻因為一人的違規行為而受到影響，讓原本愉快的觀影體驗全被打壞。

