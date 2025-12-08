不賣只送掀暴動！ 喬山50週年演唱會引爆全網求票潮

喬山50感恩慈善演唱會門票只送不賣，就能聽周興哲、張信哲，還有夏川里美唱歌。（喬山運動科技提供）

喬山健康科技迎來 50 週年，不僅把生日辦進台北大巨蛋，還一次端出堪稱「年度最離譜卡司」的喬山50感恩慈善演唱會。海報一公布，全網秒炸，網友驚呼：「這根本把金曲獎、跨年、春浪和校唱拼在一起丟進大巨蛋！」張信哲、周興哲、A-Lin、盧廣仲、夏川里美、告五人、玖壹壹，一字排開像是音樂盛典豪華總決選，再搭配Lulu＋陳漢典主持，加上陳鎮川親自製作，華語圈瞬間看傻眼。

但話題真正衝上天的關鍵不是卡司，而是門票不用錢、還只送不賣！喬山宣佈這場2026年 1月18日的大巨蛋演唱會屬於感恩回饋活動，全場採邀請制，只有喬山客戶、員工與貴賓能收到簡訊專屬邀請碼，再憑碼到拓元領票。完全不公開售票、數量極少，粉絲形容這張票根本是「喬山SSR 神卡」，稀有程度直接飆破天花板。

新婚夫妻陳漢典、Lulu擔任喬山50感恩慈善演唱會主持，精彩可期。（喬山運動科技提供）

消息一出，Threads、FB立刻變成大型求票許願池，網友哭求：「我願意買按摩椅換一張票！」「第一次想去應徵工讀生就為了入場。」「這比五月天搖號還玄。」因求票太狂，甚至出現假冒「工作人員招募」「引導員徵才」的詐騙訊息。喬山急喊話：「入場券是非賣品！不要匯款、不要私下交易！」

盧廣仲、A-Lin擁有多首好歌，必讓大家聽到耳朵流油。（喬山運動科技提供）

為了安撫暴動中的粉絲，喬山也同步祭出合法、安全、完全免費的4大獲票方式，包括購買 50週年機款即送雙人票、消費滿額抽雙人票、分享喬山故事、FB 任務抽獎等。粉絲瘋狂總結：「這應該是2026全台最難進、也是最值得進的大巨蛋。」

告五人與玖壹壹必將炒熱現場氣氛。（喬山運動科技提供）

對喬山來說，50 週年不只是一場派對，而是把品牌核心「健康、家庭、分享」推到最大舞台。這場演唱會將免費邀請超過200位偏鄉師生進場，現場也會義賣董事長傳記《有願就有力》，所得全數捐作公益。從台灣到世界各據點，喬山更啟動 Global Day of Sharing，以公益回應里程碑。

豪華卡司、免費門票、公益能量，喬山把大巨蛋變成品牌 50 年精神的實體化現場。粉絲只剩一句：「這場演唱會，如果能進去，就是人生巔峰。」

