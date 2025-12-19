不賣地也能創造大價值！定國骨科落腳水湳經貿園區 台中地上權活化引資逾31億

定國骨科醫院落腳水湳經貿園區





台中市政府明訂市有土地超過100坪不予出售，改以設定地上權方式活化市有土地，在保有土地所有權的前提下，引導民間資金投入公共服務與產業建設，成功引進醫療等重大投資，累計引資逾31億元。由國內知名膝關節手術名醫黃鐙樂醫師投資設立的「定國骨科醫院」日前於水湳經貿園區正式啟用，總投資金額達2億元，成為市府推動地上權招商、兼顧公共效益與城市發展的具體成果。

振宇五金賣場

財政局表示，定國骨科醫院基地位於水湳經貿園區，鄰近台74線快速道路及中清交流道，交通條件便利，周邊包含中央公園、國際會展中心、流行影音中心、綠美圖等多項重大建設，具備完善生活機能與發展潛力。市府以地上權方式釋出北屯區兩筆市有土地招商，在市府全力協助下，歷經簽約、動土、興建及試營運，醫院正式啟用，不僅強化在地醫療量能，也創造更多就業機會。

廣告 廣告

財政局進一步說明，市長盧秀燕上任以來，明訂市有土地凡超過100坪不予出售，標準較中央規定國有地超過500坪不出售更為嚴謹，透過設定地上權方式，在保有土地所有權的前提下，引導民間資金投入醫療、商業、長照及公共服務等多元建設，提升市有資產運用效益，實踐市產永續經營目標。

清水怡安幼兒園

截至目前，市府已成功標脫16宗地上權案件，活化土地面積超過2.6公頃，累計收取一次性權利金逾5.9億元，每年並穩定挹注超過1,200萬元地租收益，成功引進民間投資金額約31.7億元。相關投資成果不僅挹注市庫財源，更直接回饋市民生活品質。除定國骨科醫院外，清水區市有土地引進振宇五金賣場，提升在地生活機能；設置清水怡安幼兒園，完善公共托育資源；以及梧棲區市有土地規劃興辦飯店，帶動港區觀光與服務產業發展，均為地上權制度落實公共效益的具體成果。

財政局強調，透過地上權制度，市府在保有土地所有權的同時，讓商場、幼兒園、旅館、長照及醫療機構等多元設施落地，帶動周邊發展、創造就業機會，真正實現公共利益與城市永續發展並進。未來將持續盤點適合標的，審慎推動地上權招商，讓市有資產成為支持城市建設、公共服務與產業發展的重要後盾，打造更具競爭力與幸福感的台中。

更多新聞推薦

● 卓揆不副署藍白再修版《財劃法》 立院在野黨團聯合提案彈劾總統