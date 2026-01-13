不賣更搶手！台中蛋黃區彰縣有地 年租162萬溢價出租

彰化縣政府近年推動「以租代售」活化縣有地，捨棄過去「只賣不租」的舊思維，改當包租公。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府近年推動「以租代售」活化縣有地，捨棄過去「只賣不租」的舊思維，改當包租公。去(2025)年最後一次也是第3次縣有非公用不動產標租案於昨(12)日開標，精華地段仍吸引多方爭逐，其中位於台中市西區與彰化員林市蛋黃區地段的土地，均出現承租客競標，最終以高於底價的溢價率搶下承租權，成功為縣庫注入租金收入。

本次標租共有7筆土地，開標結果有2筆順利標脫。最受矚目的是位於台中市西區東昇段的黃金地段，包含224坪商業區土地及1棟幼兒園建物，該案原本標租底價為年租金率16.5％，在多位承租客競爭下，得標人以21％的年租金率標下，溢價率達4.5％，年租金約162萬元，比底價足足高出約30萬元才拿下。

廣告 廣告

另一筆成功標租的土地位於員林市員林段，座落於員林市公所前、萬年路附近的精華區，面積約77坪，現況作為停車場使用。該案同樣出現競標，最終以年租金率18％決標(底價14%)，得標年租金65萬元，溢價14萬元，換算平均月租金約5萬多元。

縣府財政處長劉坤松表示，土地資源珍貴，若一再變賣土地恐遭「敗家子」負面評價。在「賣不如租」的考量下，縣府近年積極採取標租模式，不僅保留土地所有權，更能提高縣府自有財源比率，為縣庫開闢長期的現金流。

事實上，彰化縣因歷史背景，在台中市境內仍持有約40公頃土地，堪稱台中的「隱性」大地主。自2022年起，縣府轉向當「包租公」，透過標租與設定地上權活化閒置縣有地，至今已為縣庫進帳權利金及租金數億元。

劉坤松指出，這次開標原本預計標脫3筆，但其中1筆因承租客開錯支票及文件規格不符，遺憾判定為無效標。不過，看好「以租代賣」的市場接受度，縣府規劃繼續釋出標租案，繼續活化在台中的縣有地與縣內各區，農曆年後預計拿出鹿港、和美及北斗等鄉鎮的土地承租。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》雲林張家掌控北農將改選 全國農會要求基層農會繳股份委託書才可領獎勵金

今晨強烈冷氣團達標 鄭明典揭一不尋常：實在不太通

大陸冷氣團明南下！ 未來一週早晚冷涼低溫「下探個位數」

台灣東部海域21:31規模5.3地震 最大震度3級

