「不賣格陵蘭就加稅，歐洲八國都有份！」川普祭出關稅大棒，施壓丹麥割讓領土

川普17日表示，對歐洲國家的10%關稅將於2月1日生效，適用範圍涵蓋丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭及芬蘭所有出口美國商品。而且關稅在今年6月1日還會進一步調升至25%，持續實施直到達成「全面收購」格陵蘭的協議為止。川普還說「許多（美國）總統都曾嘗試過，這有充分理由，丹麥卻始終拒絕」。

當川普發布聲明之際，歐洲各國正在派遣軍事與外交資源前往格陵蘭，阻止美國的併吞舉動。但川普在Truth Social指出：「這些國家正在玩一場極其危險的遊戲，將風險推升至難以持續的程度。為了維護全球和平與安全，必須採取強硬措施，確保這場潛在危機迅速且毫無疑問地終結。」

川普也再次強調，掌控格陵蘭是為了對抗中國與俄羅斯，美國也會立即開放與丹麥及其他歐洲國家進行談判，並且利用關稅威脅作為槓桿，確保取得這片北極領土。川普還表示：「我們多年未向丹麥、所有歐盟國家及其他國家徵收關稅或任何其他形式的報酬，實質上是在補貼這些國家。」

「如今，歷經好幾個世紀之後，丹麥該是時候回報了——世界和平危在旦夕！」川普如是說。

格陵蘭人上街示威，反對川普侵略

英國《金融時報》指出，川普近來不斷強化對丹麥屬地格陵蘭的領土主張，甚至不排除動用武力，令歐洲盟友深感不安。在全球因為地緣政治動盪之際，川普的新關稅措施恐將導致緊張局勢急遽升溫。法國財政部長萊斯庫爾（Roland Lescure）16日表示，他已警告美國財政部長貝森特（Roland Lescure），任何企圖奪取格陵蘭的舉動都將是「越界之舉」，危及歐洲與華府的經濟關係。法新社則指出，格陵蘭首府努克17日有數千人參與示威，反對川普吞併這片丹麥自治領土的想法。

示威者在細雨中揮舞格陵蘭旗幟，高呼口號、合唱因紐特傳統歌曲，連格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）也跟群眾一起上街。許多人戴著印有「讓美國滾開」（Make America Go Away）字樣的帽子、高呼「格陵蘭我們不賣」的口號。44歲的護理師斯特倫（Paarniq Larsen Strum）表示：「我們不希望川普入侵格陵蘭，這就是我們傳達的訊息。」52歲的慈善工作者耶恩霍爾姆（Kirsten Hjoernholm）則說：「盟友不該欺負你，這是國際法問題。」

​根據2025年1月發布的最新民調，85%的格陵蘭居民反對加入美國，僅有6%表示支持。格陵蘭示威的組織者羅辛-奧爾森（Avijaja Rosing-Olsen）對法新社強調：「我們要求尊重自決權，也尊重我們作為一個民族的權利」、「這不僅是我們的抗爭，更是關乎全世界的抗爭。」​



