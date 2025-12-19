不賣玩家，專賣爸媽！這台讓孩子跳到爆汗的主機，賣贏Xbox

當PlayStation、Xbox還在比效能與獨佔大作時，一家幾乎沒人聽過的矽谷新創，卻靠著一台「讓孩子在客廳流汗」的遊戲機，衝上全美玩具銷售冠軍。

Nex Playground看起來不像傳統電玩主機，更像擺在電視下的彩色積木。它沒有手把，孩子必須揮手、跳躍、側身，用全身動作來操控遊戲。

內建鏡頭與AI即時辨識身體動作，讓遊戲過程變成一場室內活動，而不是縮在沙發上，眼睛死盯著螢幕。

銷售數字很驚人。據追蹤美國遊戲主機與軟體銷售的Circana統計，黑色星期五當周，PS5拿下47%市佔、任天堂Switch 2佔24%，Nex Playground以14%市佔排第三——把Xbox擠出前三名。

11月22日那周，它甚至超越所有PS5和Xbox的單一型號，成為美國第二暢銷主機，僅次於Switch 2瑪利歐賽車世界主機套組。

Circana分析師皮斯卡泰拉（Mat Piscatella）坦白說：「一個月前我根本不知道這東西存在。」

Nex抓到的破口很簡單：搞清楚誰才是掏錢的人。

Nex策略副總吳明韋（Alex Wu）說得直接：「單身、沒小孩的男性？我不是要賣給你。」Nex瞄準的是平常對電玩抱持戒心、卻願意為「讓孩子動起來」埋單的父母。249美元主機加上89美元年費訂閱，比PS5和Xbox Series X便宜，還讓家長覺得「這是在運動，不是沉迷打電動」。

產品定位有多準？看一個細節：他們主動去談Bluey授權。

Bluey是美國串流平台最多人看的兒童節目，吳特地飛到澳洲布里斯本見BBC Studios高層時，40歲的他說：「你們可以考我任何一集。我跟兒子看過每一集好幾遍。」

最終他過關了。Bluey今年只發出少數幾個遊戲授權，Nex就拿到其中一個。

果然，在10月推出「Bluey: Bust-a-Move」後，Nex銷量爆發。黑五週該公司原本預估賣20萬台，結果賣破30萬台，到處缺貨。在Amazon上，在過去一個月賣出超過10萬台Nex Playground，這成績單和Switch 2瑪利歐賽車世界主機套組打成平手。

更關鍵的是，Nex解決了家長最在意的問題。

Nex主機內建5款遊戲，但真正厲害的是年費89美元的Play Pass訂閱，擬解鎖40多款遊戲，包括遊戲IP包含Bluey、芝麻街、NHL、芭比、忍者龜。沒有廣告、沒有內購、沒有網路連線，通過kidSAFE+ COPPA認證，所有數據都存在本機，消除資安疑慮。對家長來說，這是「安全的螢幕時間」，連NBA球星字母哥Giannis Antetokounmpo、曾獲葛萊美肯定的R&B歌手John Legend等名人家長，都為它背書。甚至有很多阿公阿嬤買給孫子，結果自己玩得更久。

當遊戲產業都在用AI做更逼真的畫面、更複雜的開放世界時，Nex證明：一個讓小孩在客廳跳來跳去、累到沒電的方塊，也能很有市場。

資料來源：WSJ、TweakTown、Virginia University

核稿編輯：林易萱