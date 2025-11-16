不賣身也非網紅！28歲女靠1工作「年賺775萬」 生活奢華比名媛還精彩
許多人渴望在年輕時就實現財富自由，早早退休享受世界，但一位28歲美國女子的經歷，簡直是把「夢想生活」拉高了一個檔次，她的空閒時光不是在搭乘私人飛機飛往波多黎各、杜拜、馬爾地夫，就是在超豪華遊艇上暢遊歐洲。最讓人跌破眼鏡的是，她不是什麼豪門千金或網路名人，她真正的身分，竟是億萬富豪家庭的專屬私人保姆，年薪上看驚人的15到25萬美元（約新台幣465萬至775萬元）。
綜合外媒報導，來自美國科羅拉多州的歐哈根（Cassidy O’Hagan）職涯轉換過程相當戲劇化。原先她從事醫療器材銷售，雖然收入尚可，大約每年6.5萬美元（約新台幣202萬元），但她坦言那段日子過得毫無樂趣，只有高壓與身心俱疲。直到2021年，她決定勇敢跳脫原有的窠臼，投身超級富豪家庭的貼身服務工作，從此人生進入了截然不同的夢幻篇章。
儘管因為簽了保密協議，她無法公開確切薪資，但據她提示年薪落在15萬至25萬美元之間，更令人羨慕的是，除了高薪，她還享有優渥到極點的福利，包含40萬美元（約新台幣1200萬元）退休金、完整的醫療照護、帶薪休假、專屬大廚每日打點三餐、「保姆專用衣櫥」以及私家司機接送，她笑稱：「過去再怎麼努力，也換不到私人專機代步和主廚專門製作的早餐！」
歐哈根的故事，不僅體現了她個人對傳統企業框架的反叛，也反映出當代年輕人對「人生勝利組」有了新的定義。成功不再只是侷限於摩天大樓裡的辦公室或企業高階頭銜，而是追尋自由、自我實現與財務自主。她的經歷也呼應了當前職場的趨勢，越來越多Z世代年輕人轉向被稱為「私人職員服務」（Private Staffing）的行業，從事保母、私人助理、管家、廚師、保鏢等工作為頂級富豪服務，用專業技能換取非凡的生活體驗和可觀的報酬。
