不贊同賴清德民調超過五成 謝寒冰：想要翻轉還有一大差距

根據台灣民意基金會最新全國民調，認同總統賴清德的滿意度僅有37.9%；不贊同高達50.2%。對此，資深媒體人謝寒冰分析指出，從長期趨勢觀察，賴清德正在慢慢回升中，但要達到贊同度高於不贊同度，仍有很大一段差距。

總統賴清德。（資料圖／中天新聞）

謝寒冰18日在政論節目《新聞大白話》中表示，若以長期趨勢來看，賴清德其實正在慢慢回升中，贊同他的人開始持續增高，反對他的人持續在下降。謝寒冰點出原因，賴清德這一陣子並沒有比較大的新聞出現，加上國民黨前陣子因為黨主席選舉而互相攻擊，有一些關係。但謝寒冰強調，賴清德若要回升到贊同大於不贊同，恐怕還有很大一段差距。

針對賴清德日前出席國家檔案館開幕典禮時表示，台灣是一個民主國家，民主政治就是政黨政治，政黨政治自然會有不同理念與主張，也會進行競爭，但大家都是同一國。謝寒冰反酸，他覺得賴清德這個人很厲害，就是賴清德要弄死你的時候就把你當雜質、把你往死裡打，等到他需要人家幫忙的時候，就跟你喊大家都是同一國。謝寒冰認為賴清德凡事都是以自己為主，自己高興怎樣就怎樣，大家都要配合他。

賴清德民調持續低迷。（資料圖／中天新聞）

針對民進黨立委沈伯洋遭大陸公安偵查一事，謝寒冰也批評，賴清德身為一個國家領導人，最應該站出來，軟趴趴的隨便講幾個呼籲，然後就叫韓國瑜負責。謝寒冰也說，真的拜託賴清德做個領導人要有基本領導人的樣子。

謝寒冰指出，賴清德為什麼一直點名韓國瑜？當時韓國瑜「韓流」正紅的時候，賴清德曾講過韓國瑜是百年難得一見政治奇才。謝寒冰進一步說明，他認為賴清德心裡頭一直很害怕韓國瑜，那我就覺得你害怕他你就不要理他，但你又拚命不斷要去理他。謝寒冰認為賴清德的應變能力有待加強，這個人真的每天除了鬥雞之外，「我也不知道他到底能夠幹什麼」。

