不走台味！台鐵聯名「日式便當」雙主菜「味噌雞鯖魚」

台鐵便當首度和松山文創園區合作，主打雙主菜，吃的到味噌雞跟佃煮鯖魚。（圖／東森新聞）





台鐵又出新便當！首度和松山文創園區合作，主打雙主菜，吃的到味噌雞跟佃煮鯖魚，今天（10/31）中午限量開賣，但開賣時機剛好碰上非洲豬瘟議題，加上這次主菜沒有排骨難免引發關注，但台鐵澄清，菜單兩個月前就已經研發，完全不受影響。

雙主菜霸氣登場，除了有味噌雞排還有佃煮鯖魚，重現老台北工廠的和風便當，31日限定開賣，鐵道迷趕緊衝一波來嘗鮮。

民眾：「這個要兩個。」

一買就是兩盒起跳，裏頭主食還有地瓜飯，呼應早期物資有限，工廠員工常吃的地瓜混飯，象徵樸實生活，一旁配菜則有柚香蓮藕、菜脯蛋、美白菇、花椰菜，簡單卻充滿老味道。

民眾：「我覺得可以，因為本來便當就要多樣化，如果你單純一成不變，雖然懷舊但是沒有創新，如果我說我晚一點來，我就會買這款，滿想吃的，因為有味噌口味（滿特別）。」

不過正值敏感時刻聯名的「菸廠尋味便當」，主菜沒有熟悉的排骨，外界難免聯想，難道是在避非洲豬瘟嗎，台鐵澄清是誤會一場。

台鐵附業營運處科長彭秀珠：「菜色我們在兩個月前就已經研發完成，那兩個月前我們是不會想到有這個非洲豬瘟事件，目前廠商告訴我們，他們的庫存量都是足夠的，而且也會依合約的規定來執行，所以我們台鐵便當的排骨，是不會受到影響。」

堪稱被火車耽誤的便當店，台鐵強調供貨銷售穩定，尤其每月平均便當銷售量高達75萬個，去年創下8億6300萬驚人營業額，今年有望突破去年，朝9億邁進，可見這門鐵道生意表現不凡。