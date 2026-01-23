不走豪華路線、卻賣到歐洲前三名 低調車廠改寫市場排名

記者鍾釗榛／綜合報導

歐洲百年汽車品牌Škoda交出一張相當漂亮的成績單。2025年全球新車交車數一口氣突破104萬輛，年成長率高達12.7%，不只刷新品牌歷史紀錄，更一舉躍升為歐洲市場第三大汽車品牌，顯示Škoda近年產品策略與市場布局全面奏效。

Škoda躍升為歐洲市場第三大汽車品牌。（Škoda提供）。

電動車成長最猛

在電動化浪潮下，Škoda也沒缺席。2025年全球純電車（BEV）交車量超過17萬輛，年增幅接近120%，成長力道相當驚人。放眼歐洲市場，每四輛交付的Škoda新車中，就有一輛是電動車，市占比達25.7%，讓Škoda一舉站上歐洲第四大電動車品牌的位置，電動轉型明顯加速。

Octavia、Kodiaq撐起銷量基本盤

能夠穩定放量，關鍵還是來自熱銷車款撐場。Octavia以約19萬輛的成績持續穩坐品牌銷售王，Kodiaq則以13萬輛成為七人座SUV的主力推手，Kamiq與Fabia也分別在休旅與都會市場維持高人氣。特別是Octavia，兼顧空間、行路質感與安全科技，早已成為歐洲家庭與商務族群的長青首選。

Kodiaq以13萬輛成為七人座SUV的主力推手。（Škoda提供）。

台灣市場表現穩健

回到台灣市場，Škoda Taiwan 2025年共交車5,850輛，穩居歐洲進口品牌前段班。其中Kodiaq交出1,375輛成績，成功完成「進口七人座休旅銷售冠軍」七連霸；Octavia則累積1,628輛，Combi旅行車版本持續蟬聯進口旅行車銷售王，顯示台灣消費者對實用取向車款高度買單。

穩紮穩打擴張版圖

隨著全球銷量與電動車表現同步成長，Škoda也預告將持續擴大新能源與核心車系布局。品牌以「實用、安全、歐洲品質」為主軸，在家庭與日常用車市場持續深化影響力，未來動向，值得持續關注。

