不赴立院備詢！翁曉玲批「藐視國會」 潘孟安：是立足於憲法規範

行政院長卓榮泰不副署財劃法，引發在野不滿，今(18)日立法院司法及法治委員會召委翁曉玲變更議程，邀請府院秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部等人備詢，但總統府依憲法拒絕秘書長潘孟安出席，遭翁曉玲怒批潘藐視國會。對此，潘孟安也出面說明了。

潘孟安表示，依照我國憲法權力分立原則及憲政慣例，總統府秘書長僅於立法院審查總統府預算案及主管法案時，才會列席備詢。此項慣例無論政黨輪替與否，歷任政府均一致遵循，目的是在保障行政與立法體系間的相互尊重。

潘孟安指出，過去前總統蔡英文執政時期，立法院5次函請總統府秘書長進行專案報告、馬英九期間4次、陳水扁時期則15次，當時政府均基於憲法規定與對責任政治之認知予以婉拒，這證明「總統府秘書長不赴立院進行專案報告」並非單一政黨之主張，而是立足於憲法規範、長期穩定且不分黨派的制度實踐。

潘孟安強調，總統身為憲法之守護者，其首要職責即在於捍衛憲法與憲政秩序。總統府作為輔助總統行使憲政職權的幕僚機關，必須嚴守憲法規範之界線，確保機關職權行使不致逾越憲政分際，方能維持民主政治之穩定與永續。





