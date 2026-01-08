不起眼卻具高價值 魚的邊角料能拯救五大湖漁業嗎？

在過去，五大湖漁獲裡約有一半無法轉化為經濟價值，包括魚頭、魚皮、魚皮往往成為掩埋場裡的甲烷排放大戶。幸而借鑑冰島成功經驗而啟動的「五大湖魚類100%利用計畫」，致力為魚從頭到尾的每一個部位，開發新的利用方式與市場價值。

位於密西根州上半島的范蘭舒特父子魚市（VanLandschoot & Sons Fish Market）是個傳承五代的家族企業，長年在蘇必略湖捕魚，漁穫不錯的時候一次可以捕到900多公斤的白鮭魚。然而，在剔除魚骨、魚頭等部位後，留下的魚片往往只剩一半。

「所以我們有數百公斤剩餘的廢棄物，還不會帶來任何收入，」范蘭舒特父子魚市總裁范蘭舒特（Dennis VanLandschoot）說，「這其中有商業上的考量，但我們也要捫心自問：『我們應該怎麼做才不辜負這些魚？』」

答案很簡單：物盡其用。過去， 范蘭舒特會將剩下的邊角料拿去做肥料，雖然減少了垃圾，但這麼做並沒有收入進帳。如今，出現了另一種選擇。政府間組織「五大湖與聖勞倫斯首長聯盟」（GSGP）發起了「五大湖魚類100%利用計畫」（100% Great Lakes Fish Initiative），希望實現「全魚利用」，為每條魚尋找更高價值的用途，不僅能建立更永續的產業，也將為五大湖地區漁村帶來更高的經濟效益。

借鑑冰島成功經驗

此計畫源於GSGP執行長納夫茨格（David Naftzger）的一次冰島之旅。1990年代，冰島漁業因為過度捕撈瀕臨崩潰。政府的嚴格配額制度迫使企業另闢蹊徑，探索全魚利用的新方法。

「這意味著，過去以產量及規模導向的漁業，不得不重新思考如何才能最大限度的發揮魚的商業價值，」帶領冰島走向全魚利用的冰島漁業聚落（Iceland Ocean Cluster）執行長利伯（Alexandra Leeper）表示。

Iceland Ocean Cluster率先提出魚類100%利用的概念，鼓勵企業將魚頭曬乾作為烹飪原料，並出口到奈及利亞等國，把魚皮鞣製成堅固、輕薄且耐用的高檔皮革，供Gucci、Nike等品牌使用。如今冰島超過九成的鱈魚（cod fish）已經被充分利用，每條魚創造的價值也從12美元增加到超過5000美元。

「幾十年來，或許幾個世紀以來，我們的漁業其實並不算真正的漁業，而更像是魚片製造產業。」納夫茨格對《NPR》表示。更讓人憂心的是，五大湖漁業多年來一直萎縮，漁民面臨氣候變遷、外來物種入侵與污染的挑戰，處境艱困亟需改善。

魚的邊角料轉化高價值產品

啟動計畫後，納夫茨格團隊將五大湖盛產的白鮭送到冰島進行生物技術測試，看看它還能用在哪些產品上。結果發現，魚骨及魚皮可以提取膠原蛋白與明膠，是美容產品與保健品的重要成分，內臟可以製作魚油與魚粉，這些在營養補充品、寵物食品與水產養殖飼料都有很高價值，魚卵也能做成魚子醬等特色食品。

他們也對五大湖其他魚類進行類似的測試，像是梭鱸（walleye）、湖鱒（lake trout）與黃鱸（yellow perch），並為這些魚設定長遠的利用計畫。

除了經濟誘因，還有額外的環境好處。當魚類殘餘部位在垃圾掩埋場分解時，會釋放強效溫室氣體甲烷，如果能更妥善的利用這些邊角料，就能減少排放與污染。同時，企業也能節省一筆垃圾掩埋費。

至今有超過40家公司與組織簽署了五大湖魚類100%利用承諾，占該地九成以上的商業漁獲量。這些公司承諾會在2025年底前停止將魚的邊角料送往掩埋場，並將充分利用每一條魚。該計畫也已畫出五大湖地區可用魚類副產品分布圖，完成六類魚種的生物技術測試，確定了多項價值鏈，開發出原形產品，並促成超過60萬美元的投資。

目前已有一些企業開始積極嘗試，比方亨里克森公司（Henriksen）生產魚肉香腸與狗零食，范蘭舒特公司將魚卵加工成魚子醬，明尼蘇達州的Fiskur Leather生產手工魚皮製品。 而未來，類似的企業可望加速成長，讓漁業成為更強大永續的價值產業。