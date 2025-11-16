不起眼小物掀網熱議！小吃店常用束帶竟叫「這個」

生活中心／李筱舲報導



庶民生活中最不起眼的小物，往往最能引發共鳴。近日，一名網友在 Threads 上分享了一張常用於小吃店或早餐店的「紅色塑膠束帶」照片，並詢問大家是否知道它的正確名稱。貼文一出立刻引發熱議，許多網友看了照片後竟然都答不出它的名稱，還笑稱「應該連小吃店老闆都不知道。」





「綁湯的那個」用了一輩子竟叫不出名字！本尊名稱曝光網傻眼：這太冷門了…

一名網友分享了一張常用於小吃店或早餐店的「紅色塑膠束帶」照片，吸引許多網友搶答，不少網友回答不出它真正的名稱。（示意圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》

這名網友在Threads上發文寫道：「台灣中文怪物，請問下列圖形的正確名稱？」並附上一張常用於小吃店或早餐店的「紅色塑膠束帶」照片。貼文發布後，大批網友湧入留言區搶答，不少網友不知道正解，回答出腦洞大開的爆笑名稱：「那個紅紅的」、「叫不出名稱的東西統一稱為：那個」、「湯麵專用莫比烏斯環」、「我都叫它：剪刀在哪」、「綁湯的那個」、「沒有彈性的橡皮筋」。

「綁湯的那個」用了一輩子竟叫不出名字！本尊名稱曝光網傻眼：這太冷門了…

不過也有網友知道正確答案，表示這個名字太過冷門，應該大部分的人不知道這是什麼。（示意圖／翻攝自臉書粉專《蝦皮購物 Shopee》）

不過也有網友回答出正解，並表示：「邦提圈，但這名字真的太冷門，光講名字大部分人應該都不知道是什麼」、「邦提圈，我家開小吃店，超常用到」、「邦提圈，自從知道名字以後就一直記得」、「邦提圈，但很多人說尼龍繩，是裝湯的塑膠袋必備道具」。關於「邦提圈」，雖然它已成為普遍的稱呼，但名稱由來其實已不可考。有業者推測，「邦提圈」可能源自某個早期包裝材料供應商的商品名稱，之後因在市場中廣泛使用而逐漸成為大家口中的習慣用語。





