不跑行程跑民意 薛兆基三進左營莒光市場有亮點

薛兆基「馬上封侯」一元紅包，在莒光市場拜票中首度亮相。 圖：薛兆基競選總部/提供

[Newtalk新聞] 高雄市左楠市議員參選人薛兆基在毛毛細雨中，第三度走進左營莒光市場向鄉親拜票，除延續先前與民眾互動的方式，並首度亮相日前準備的「馬上封侯」一元紅包，引發不小迴響，當天準備的300份很快全數送完，不少大人小孩都讚賞設計別出心裁、寓意吉祥，小朋友更是愛不釋手，市場攤商表示，這樣的小巧思不僅增添過年氣氛，也拉近政治人物與市民之間的距離，讓原本嚴肅的公共議題討論多了一份溫馨。

莒光市場內人來人往，攤商忙碌之餘仍熱情招呼薛兆基，對他一再回到基層傾聽聲音表達高度肯定。許多攤商直言，政治人物是否真正關心地方，不在口號，而在願不願意一次又一次回到現場，了解生活中最真實的困境與需求，希望未來的市議員不只是選舉期間出現，而是能長期站在市民立場，為地方發聲、替基層解決問題。這份來自市場的期待與叮嚀，在細雨中顯得格外真切，也成為地方政治最真實的寫照。

薛兆基在實際請益與交流過程中，民眾也提出多項切身相關的問題。有鄉親反映，近年自建屋在建築土方處理上面臨前所未有的困難，受到先前相關新聞事件影響，整體營建環境趨於保守，不僅建築成本大幅上升，連土方的去向、申報與處理流程都變得更加複雜，往往一個環節卡關，就影響整體工程進度，讓許多原本只是想自建一棟安心居所的市井小民備感壓力，甚至叫苦連天。鄉親期待政府在合法與安全前提下，提出更清楚的配套與指引，協助民眾順利完成自建需求，而不是讓基層承擔過高的制度成本。

除民生建設議題，治安同樣是市場內熱烈討論的焦點。有攤商老闆提到，昨天台北街頭發生無差別殺人事件，讓許多民眾心生不安，也更加關注日常生活周遭的安全問題，尤其接近農曆年前，傳統市場、商圈與大型人潮聚集場所更顯擁擠，民眾普遍期待警政單位能提高警覺，加強巡邏與即時應變能力，讓市民在採買年貨、日常消費時，能夠感到安心無虞。

面對鄉親的直率建言，薛兆基表示，基層的聲音彌足珍貴，也是公共政策修正與前進的重要依據，唯有透過一次次實地走訪、面對面傾聽，才能真正理解市民在生活中遭遇的困境與期待。他強調，對於營建管理、治安維護等問題，將持續整理民眾意見，及早向相關單位反映，促成制度面與執行面的改善，讓政策回到服務人民的初衷。

至於民眾敲碗的「馬上封侯」一元紅包，過去一個多月薛兆基競選總部化身「夢想加工廠」，包括作家、導演、藝術工作者及企業人士等志工，放下原本工作，日夜趕工，終於在期限前完成4萬張賀卡與銅板黏貼作業，只為支持他對左楠未來的理念與承諾。薛兆基表示，原本可交由印刷廠大量製作，但他選擇帶領團隊親手完成，除了節省競選經費，更希望將「一元復始」的祝福，親手送到每一位支持者手中。

薛兆基表示，這份小紅包不只是新年祝福，更象徵一場「對理想的集體承諾」，希望把所有人的疲憊，轉化為改變地方的力量。他也強調，未來將持續以行動回應市民期待，與地方並肩前行。隨著新年將至，這批「馬上封侯」小紅包也成為左楠地區近期熱議話題，不少民眾期待早日收到這份充滿溫度與象徵意義的新年祝福。

薛兆基(右)走進左營莒光市場向商拜票。 圖：薛兆基競選總部/提供