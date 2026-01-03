不跟各縣市搶餅乾屑！林岱樺：把高雄餅做大

▲不跟各縣市搶餅乾屑！林岱樺談財劃法：要把高雄產值「餅做大」。（圖:民進黨YouTube）

[NOWnews今日新聞] 針對財劃法「重北輕南」的衝擊，林岱樺提出具體三項對策，她直言現在財劃法已從政策變成政治問題，朝野應坐下理性溝通，討論出長治久安的制度。林岱樺強調，財政問題的核心不在於「餅怎麼分」，而是「餅如何做大」，必須透過產業提升帶動人口移入，讓高雄增加產值，而不是與其他縣市爭奪微小的利益空間。



林岱樺進一步擘劃高雄願景，提出「一纜二塔三黃金、十大AI好生活」等規劃，將高雄劃分為五大區域、發展三大護國產業，預計創造1000億元的產值。她也提到，賴清德總統宣布國防產業是下一座護國神山，正好為她長期主張的國防政見背書。林岱樺重申，經營高雄應撇開意識形態，服務不分黨派，目標是讓高雄成為移居樂業的城市，展現她對市政發展的宏觀佈局。

