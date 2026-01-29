不跟美國一起走 石崇良首證實：5月仍出團WHA爭取觀察員！ 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

美國已正式退出世界衛生組織（WHO），甚至批評WHO「假裝台灣不存在」，外界關注美方的動作是否會影響台灣不再爭取加入WHO。衛生福利部部長石崇良今（29）日在立法院首度回應，明確給了答案，強調今年5月仍會持續出團世界衛生大會（WHA）參與活動，繼續爭取成為觀察員。

立法院社會福利及衛生環境委員會上午邀請衛福部就「春節急診醫療人力調度與跨院協調機制之現況與精進作為」及「假日及連續假期急重症分級醫療政策之執行成效與改進方向」進行專題報告。

石崇良在會前接受媒體聯訪。首度針對美國退出WHO一事，說明衛福部立場。

石崇良表示，美國退出WHO，我想對WHO的衝擊是非常大的，畢竟美國在各項公共衛生的協助及挹注上面都扮演很重要的角色，不過，WHO仍然是一個重要的公共衛生或相關議題的人員交流平台。

石崇良說，每年WHA大會上，雖然台灣不是會員國，也積極爭取出席成為觀察員，且透過每年的WHA會議期間，跟各國的技術官員都有交流機會，對我們國家在防疫及各項法規、公共衛生措施，乃至像癌症、慢性病防治等議題，能跟各國交流，齊一標準，是很有幫忙，還是會持續投入相關的活動。

石崇良最後明確表態，衛福部今年5月還是會持續出團參與WHA活動，爭取成為WHA觀察員。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

