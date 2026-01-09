不跟進免費午餐！嘉市砸1.38億升級食材 吃好兼食育

嘉義市公立國中學生在校食用營養午餐情形。（嘉市府提供）

多縣市跟進台北市推動免費營養午餐，嘉義市不跟進，但為讓學童吃得「營養均衡」，今（115）年補助公立國中小午餐食材及相關經費增編至1.38億元，國中每餐67元、家長自付38元，國小每餐62元、家長自付35元。

嘉市府表示，115年編列營養飽育6000萬元（每餐12元）、食材補助2700萬元（國中每餐7元、國小每餐5元）、三章一Q補助5100萬元（每餐10元）共計1.38億元，全部補助公立國中小午餐食材及行政經費。

嘉義市補助公立國中營養午餐，強調菜色營養均衡。（嘉市府提供）

家長負擔國中每餐38元、國小每餐35元，全數用於食材採購，目前國中每餐67元、國小學每餐62元。另外，115年也編列3313.6萬元延續班班喝鮮奶政策，每周提供公幼及中小學童喝鮮奶2次。

嘉市府教育處長郭添財說，嘉義市是全台最早達成中小學全面「自辦營養午餐廚房」的縣市，更是目前唯一設有「食育組組長」的縣市，搭配專業營養師嚴格把關菜單，確保學童吃得健康、吃得安心。

郭添財強調，營養午餐不單是「填飽肚子」，更是「營養教育」、「惜食教育」與「食農教育」，嘉市要確保學童吃得營養均衡，在優質的飲食環境中茁壯成長，樹立全台食育新標竿。

