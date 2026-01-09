不跟進免費午餐 嘉市自編預算1.38億調高食材補助

郭添財處長表示，嘉市府持續在「品質與營養」加碼投資國中小營養午餐。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村／嘉義報導

多縣市跟進台北市推動免費營養午餐，嘉義市暫不跟進。市府教育處長郭添財九日受訪表示，市府持續在「品質與營養」加碼投資營養午餐，透過制度化補助，讓家長僅需負擔三十八元，就能讓國小、國中孩子，享用實際成本六十二、六十七元高品質午餐，補助力道與食育完整度領先全台。

郭添財處長表示，嘉市注重營養午餐品質，系統性提前部署，一一五年編列營養飽育六千萬元（每餐十二元）、食材補助兩千七百萬元（國中每餐七元、國小每餐五元）、三章一Q補助五千一百萬元（每餐十元）共計一點三八億元，全部補助公立國中小午餐食材及行政經費。

郭添財說，嘉義市是全台最早達成中小學全面「自辦營養午餐廚房」的縣市，更是目前唯一設有「食育組組長」的縣市，搭配專業營養師嚴格把關菜單，確保學童吃得健康、吃得安心。

郭添財說，「我們不只要孩子吃得飽，更要吃得好、吃得對。」營養午餐除了食材經費補助，還有包含水電費、燃料費、廚工薪資的補助每名學生12元，且包括國中、小學自辦營養午餐廚房、食育組長辦理午餐及食農教育、去年11月自辦班班有鮮乳縣市、廚工薪資年年調整等政策都領先全台，將依中央政策發展滾動修正，針對弱勢學子都全額補助。