不跟進美國！台灣新生兒仍採全面接種B肝疫苗 疾管署：盛行背景不同

美國預防接種諮詢委員會(ACIP)以8：3表決通過不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗、改採分眾個別考量，台灣疾管署已諮詢我國ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策。

疾管署表示，有關美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）於昨日，針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，以8：3表決結果通過修改建議，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生新生兒，改建議為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。針對以上修改，疾管署已諮詢ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持我國現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。

疾管署說明，我國過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，因此政府自1986年7月起全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗，並於1992年11月起全面依「出生0、1、6個月」時程提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗，再自2011年5月起，B型肝炎疫苗第1劑（出生劑）接種時程訂為於出生24小時內儘速接種。目前2025年（2024出生世代）B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前之10.5%下降至0.8%以下、此成果得來不易。

疾管署強調，由於國內非疫苗接種世代之B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成之疾病負擔（包含肝硬化、肝癌）仍重，與美國全然不同，為能持續降低B型肝炎盛行率，維持我國B型肝炎防治與公共衛生之重要成果，故經諮詢ACIP專家建議，決定維持現行政策，不會跟進美國ACIP修改之建議。

責任編輯／蔡尚晉

