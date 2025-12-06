不跟進美國 專家：台灣新生兒打B肝疫苗是必要策略

（中央社記者沈佩瑤台北6日電）美國近日決議新生兒不再全面施打B肝疫苗，台灣疾管署宣布不跟進，仍維持出生就要打政策。台灣感染科專家今天指出，台、美流行病學差異大，台灣維持現行做法是必要策略。

台灣曾經是肝炎之島，其中母嬰垂直傳染是過去台灣人感染B型肝炎的主要原因，40%到50%的帶原者是經由此途徑傳染，因此台灣自1986年7月起全面實施嬰幼兒B型肝炎疫苗接種計畫。

根據衛生福利部疾病管制署統計，目前2025年（2024年出生世代）B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得國內6歲以下兒童B肝帶原率已由政策實施前的10.5%下降至0.8%以下。

疾管署發言人林明誠今天向媒體說明為何第1劑接種率較低，原因是有些寶寶可能一出生狀況就不太好，例如發燒或患有急性中重度疾病者，會等到寶寶情況穩定後再接種，或是體重不到2000公克，要先把寶寶養胖才行。

林明誠說，近日美國預防接種諮詢委員會（ACIP）表決通過不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗，考量台灣與美國盛行率不同，決定「不跟進」，仍維持國內現行新生兒出生時全面接種B肝疫苗政策。

台北新光醫院內科部感染科醫師黃建賢肯定表示，各國疫苗政策依據流行病學及資源配置不同，美國可能因B肝盛行率較低、成本效益考量而調整政策，但台灣狀況完全不同。他指出，台灣過去因未全面使用拋棄式針頭，歷史上累積大量B、C肝感染者，即便目前控制良好，仍有部分族群須持續防治。

「台灣正邁向消除C肝，下一個重要目標就是控制B肝。」黃建賢強調，新生兒全面接種可預防帶原母親傳染，也能避免孩子長大後因性行為或其他暴露途徑感染，以台灣現況來看，「維持施打仍是必要且有效的公共衛生策略。」

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎也說，台灣超過一半的B肝感染來自「垂直感染」，也就是寶寶在出生過程中可能因接觸母體體液而感染，出生2個月後再打就沒辦法預防垂直感染了，台灣推動B肝全面接種以來，新生兒接種雖然免疫反應稍弱，但實證顯示保護效果仍可達9成以上，因此出生即打仍是預防帶原最有效策略。

美國預防接種諮詢委員會（ACIP）所通過的修改建議，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生新生兒，改為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第1劑」。（編輯：謝雅竹）1141206