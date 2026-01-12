不跟進鄭麗文喊我是中國人！蔣萬安不認同賴清德憲法災難論 黃暐瀚：高度已對標總統

台北市長蔣萬安近日接受媒體專訪，標題寫著「我是台灣人，是中華民國國民」，引發各界關注。政治評論員黃暐瀚在節目中對蔣萬安的表態表示肯定，並分析蔣萬安此舉不僅清晰化個人定位，更在身分認同上與現任黨主席鄭麗文做出微妙區隔，論述高度直接跳過市政，直指總統賴清德。

少了「我是中國人」五個字？黃暐瀚解析蔣萬安與黨主席鄭麗文的路線差異

蔣萬安在專訪中明確表達兩句話，「我是台灣人，是中華民國國民。」黃暐瀚在臉書發文指出，事實上早在去年國民黨主席選舉期間，當鄭麗文高呼「我是中國人」時，台北市議員就針對這個話題質詢過蔣萬安，當時他的回答就是這兩句。黃暐瀚強調，蔣萬安並沒有否認自己是「中國人」，但他明確主述的兩句話中，不包括「我是中國人」五個字，這就是他與鄭麗文主席最大的差別。

國家主權不能遮掩！黃暐瀚妙喻蔣萬安政治身分

黃暐瀚在節目中深入分析為何認為這個表態「非常好」。他表示，身為中華民國的國民，談到國家主權時不能遮遮掩掩，「不管中國大陸強或不強，我們就是中華民國，這跟他強不強沒有關係。」他用生動的比喻說明，「就像第三市場賣菜的兒子，現在當上台大醫師，爸爸媽媽還是賣菜的，這不會改變。」身為中華民國台北市長，不能拋開中華民國這四個字。

黃暐瀚談地緣情感：對大陸沒憧憬不代表討厭

針對主權與地緣情感的差異，黃暐瀚用自己的經驗說明。他表示自己1974年在台中出生，怎麼可能對中華人民共和國充滿憧憬？雖然很想去泰山、嵩山、武當山、峨眉山、長城等地旅遊，就像想去日本富士山一樣，但那不代表認為那裡是「家」。台中、台東才是他的家，岳父的山東老家他從未去過也沒住過，不會覺得那是家。他強調：「我們是中華民族沒有錯，我是中國人，但要選舉的蔣萬安市長講得更精確，就這兩句：我是台灣人，是中華民國的國民。」

不只拚 2026 連任！蔣萬安批憲法災難論 高度直接對標賴清德

蔣萬安在專訪中也批評賴清德總統，認為賴清德講「中華民國憲法是災難」，甚至講「中華民國是災難」，他都不認同。黃暐瀚分析，這次專訪與其說是年底競選連任的起手炮，更像是層級拉高的政治布局，「他對應的人不是王世堅，不是卓榮泰，他對應的人是賴清德，這是他的高度。」

正面看待「鄭習會」但設前提：對等尊嚴是蔣萬安不退讓的底線

對於國民黨主席鄭麗文與中共總書記習近平的鄭習會，蔣萬安表示正面看待，認為有溝通、有互動當然很好，但蔣萬安強調，「如果在對等尊嚴、善意互惠的原則之下，當然很好。」暗示若不符合這些條件，那又是另外一回事。黃暐瀚指出，蔣萬安不可能跑出來批評自己的黨主席，但這樣的表態已經顯示他的立場。

有點黏又不會太黏！「非典型藍」蔣萬安正走自己的路

黃暐瀚在臉書發文總結，延續上週五他所說的「有點黏又不會太黏、有點像又不會太像」，蔣萬安確實在走自己的路。在節目中他進一步說明，「蔣萬安看起來在走自己的路，跟國民黨一樣嗎？一樣啊，可是完全一樣嗎？也沒有完全一樣，這就是我的觀察。」

黃暐瀚認為，這次專訪顯示蔣萬安在政治定位上更加清晰，既堅持中華民國國民身分，又與黨內不同聲音保持微妙距離，對應層級直接拉高到總統，這可能是他為2026年連任布局的重要起手式。這種既維持與國民黨的關係，又展現個人政治路線的策略，讓蔣萬安在台北市政治版圖中占據獨特位置。

黃暐瀚強調，每個人對這些政治表態的看法不同，「青菜蘿蔔各有所好」，但他個人對蔣萬安這次的明確表態給予高度評價，認為在當前兩岸情勢下，堅持中華民國主權同時保持理性務實態度，是正確的政治選擇。