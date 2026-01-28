不跪川普100%關稅 加拿大總理譏「美國現在幾乎沒有正常可言」

2026年1月22日，加拿大總理卡尼在魁北克進行內閣規劃論壇記者會。路透社



美國與加拿大的好兄弟關係生變，且持續緊張。加拿大近日恢復與中國商討合作，引來美國總統川普揚言要對加拿大課徵100%關稅，加國總理卡尼27日與川普通電話後，美國自稱「加拿大收回部分言論」；卡尼稍晚否認，並表示「我說過的話都是認真的」，更指出「美國現在幾乎沒有什麼正常的事可言」。

路透社報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）27日在國會表示，美加墨協定（USMCA）的正式審查將在數週後啟動，但美國對加拿大主要商品徵收關稅，因此他正推動貿易多元化，減少對美國的依賴，「世界變了，美國也變了。現在美國幾乎沒有什麼正常的事可言（ There is almost nothing normal now in the United States）──這是事實」。

廣告 廣告

在美加墨協定的框架下，美國佔加拿大出口市場的70%。川普曾於本月初表示，美加墨協定不重要，因為美國根本不需要。

2026年1月27日，加拿大總理卡尼在國會備詢。美聯社

卡尼上週在瑞士達沃斯世界經濟論壇上指出，世界秩序已經破裂，曾在美國霸權下繁榮發展的中型國家應該接受事實、聯手合作，才能免受大國蠶食鯨吞。

在世界經濟論壇之前，卡尼剛訪問過中國，這是自2017年以來加拿大總理首次訪中。卡尼與中國國家主席習近平會面，雙方達成貿易協議，加拿大同意有限額降低中國電動車關稅，中國同意降低加拿大油菜籽等農漁業產品關稅。加拿大已多次強調，沒有打算和中國簽署自由貿易協定（FTA）。

川普不滿卡尼在達沃斯世界經濟論壇的發言，而對於加中達成貿易協議，他起初表示贊同，然後卻又表示稱如果加中達成貿易協議，他將對加拿大進口品徵收100%關稅。川普和卡尼27日通話後，美國財長貝森特（ Scott Bessent）聲稱，卡尼相當主動的收回了自己的一些言論。

對於貝森特幫他收回言論，卡尼稍晚回應：「這一點絕對要澄清。我在達沃斯說的，都是認真的。我也是這樣告訴川普。」卡尼表示，他告訴川普，加拿大應對美國關稅的方式，就是去建立更多夥伴關係，以及加強國內產業發展，而加拿大也準備好透過美加墨協定建立這種新合作關係。

更多太報報導

「末日鐘」倒數又少4秒！川普、台海與AI入列世界加速毀滅原因

川普讓美國不再可靠 德國熱議「拿回放在紐約金庫的黃金」

美中都不可靠！歐盟將與印度簽自貿協定 印度今年GDP有望超越日本