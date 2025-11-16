不輸《浪漫匿名者》！10部Threads熱議「此生必看」日劇！《月薪嬌妻》推，這部零負評
【文／Beauty美人圈．Eve】雖然這幾年陸劇、韓劇當道，但日劇也是許多觀眾的最愛，Threads就有人發起「史上必看日劇」大賽，多年前的經典《長假》、《交響情人夢》、《改造野豬妹》都被提名，還有《法醫女王》、《月薪嬌妻》也是網友的最愛。以下Threads熱議10部此生必看日劇，《法醫女王》、《月薪嬌妻》不看可惜，最後一部零負評！
Threads熱議此生必看日劇1：《法醫女王》
《法醫女王》由石原里美主演，是一部有關法醫的醫療懸疑劇，每一集都會解決一起不同的案件，除了戲劇效果，也融合了許多專業知識，加上推理劇情翻轉再反轉，讓觀眾看得相當過癮，而且也包含了搞笑與充滿洋蔥的情節，主題曲則是米津玄師的神曲《Lemon》，一聽到音樂就讓觀眾想起追劇的時光。
劇情描述石原里美飾演的三澄美琴在「UDI」非自然死亡原因研究所工作，是專門探查死者死因的解剖醫生，她最不能容忍的是對「非自然死亡」不聞不問。在她看來「非自然」的背後必定有著需要法醫來追究的真相。然而在日本很多非自然死亡的死者都未經解剖就火化了，她與那些個性鮮明的同事們一起，向這樣的現實發起了挑戰。
Threads熱議此生必看日劇2：《我姊是惡魔》
《我姊是惡魔》改編自漫畫《正義的夥伴》，由志田未來、山田優、佐野史朗等人主演，雖然當時志田未來才16歲，不過演技相當好，而且劇情非常搞笑，演員雖然是美女，但扮起醜來毫不含糊，也讓觀眾感受到家人之間雖然吵吵鬧鬧，但還是彼此心中最深的羈絆，是非常多人推薦的一部日劇。
此劇描述雖然得在魔鬼性格的姐姐槙子的惡勢力之下的夾縫中求生存，但個性豁達的妹妹容子，倒也與姐姐相安無事。突然有一天，姐姐在公司遇到「命中注定的那個人」時，命令妹妹代替自己偵查優秀男人直紀，總是被惡魔姐姐當成傭人的容子，為了想讓姐姐趕快結婚，嫁出去後從家裡搬出，拼命撮合姐姐和直紀，卻發現學校裡最受歡迎的男生岡本陸竟然是直紀的鄰居。
Threads熱議此生必看日劇3：《長假》
《長假》由木村拓哉、山口智子主演，雖然已經是29年前的作品，但還是許多觀眾心目中的經典，當年播出時平均收視率高達29.6%，成績相當亮眼。受到此劇的影響，開始學習鋼琴的男性增加，掀起了「Long Vacation現象」，劇中主要場景的公寓也成了觀光名勝。這也是木村拓哉首部主演的作品，其他演員松隆子、竹野內豐、廣末涼子日後也都成為天王天后級的演員。
此劇描述山口智子飾演事業不順的模特兒葉山南，婚禮當日又被未婚夫逃婚並騙光積蓄，不得不與未婚夫原室友，木村拓哉飾演的失意年輕鋼琴家瀨名秀俊同住。瀨名提議把這當作「神賜予的長假」鼓勵了因失婚而沮喪的南，然而瀨名對自己鋼琴的才能與未來也在掙扎著，與學妹涼子的戀愛也不順利，瀨名和南在室友生活中一起面對人生的低潮，並逐漸成為彼此不可替代的存在。
Threads熱議此生必看日劇4：《月薪嬌妻》
《月薪嬌妻》改編自漫畫，以契約結婚為主題，原作標題以日文與匈牙利文對照呈現，其中一句是匈牙利文諺語「逃跑雖然可恥，但有用」。電視劇由新垣結衣與星野源主演，不僅可愛的劇情深受觀眾喜愛，片尾編舞更是引發話題。而最有話題的，莫過於新垣結衣與星野源在戲外真的成為夫妻，由於新垣結衣是超受歡迎的女神，婚訊傳出後更影響了日本的股市。
此劇描述新垣結衣飾演的森山實栗求職接連碰壁，無計可施之下，經由父親的介紹，到父親因公認識的津崎平匡家擔任派遣幫傭。星野源飾演的津崎平匡是個認真的上班族，平時絕不流露出自己的真感情，但在她坦率真誠的態度之下，心中拒人之外的那道高牆逐漸崩塌，對她逐漸產生好感。而實栗也對平匡提出「契約結婚」，兩人的同居生活就此開始。
Threads熱議此生必看日劇5：《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》
《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》改編自BL漫畫，最初是在推特上成為熱門話題後才開始轉為連載作品，曾獲得「2019年度全國書店員工精選BL漫畫推薦」第1名的成績。電視劇由町田啟太、赤楚衛二主演，兩人非常有CP感，而且在劇中的互動相當可愛，讓這部劇獲得超高的人氣。
劇情描述赤楚衛二飾演的安達到了30歲還保有處男之身，因此獲得了「只要接觸就能讀取人心」的魔法，意外地讀取到了公司內首屈一指的帥哥、營業部王牌同事，也就是町田啟太飾演的黑澤的心。在黑澤的心中，竟然充滿了對安達的愛戀之情，每次接觸都能聽到黑澤充滿愛意的心聲，讓安達感到很困惑，但是黑澤並不知道自己的心意被發現了，繼續老實地在心中呼喊。
Threads熱議此生必看日劇6：《求婚大作戰》
《求婚大作戰》在2007年播出，由山下智久、長澤雅美主演，是兩人自《東大特訓班》後再度合作，該劇在當年日本春季劇群中獲得最高收視率，除了原本的本篇外，電視台更追加播出片長2小時18分的特別篇，作為整部作品的結局，可知這部劇有多受歡迎。
此劇描述山下智久飾演的岩瀨健，出席長澤雅美飾演的青梅竹馬吉田禮和大學教授多田哲也的婚禮，典禮上放映著一張張相片，使岩瀨健後悔多年沒有把握向禮表白的機會，心裡產生強烈的念頭，要回到年少時。忽然，擁有控制時間能力的精靈受到感動而現身，告訴他只要許願，便能完成他回到過去的願望。於是得到精靈相助的岩瀨健便回到拍攝相片的時間，為改變他和吉田禮的未來而努力。
Threads熱議此生必看日劇7：《交響情人夢》
《交響情人夢》改編自漫畫，以古典音樂為題材，電視劇由上野樹里、玉木宏主演，劇中最大特色就是使用許多古典音樂曲目，巧妙地結合劇情與音樂。玉木宏飾演的「千秋王子」成為無數少女心中的夢中情人，而上野樹里更是拿下日劇學院賞最佳女主角。
此劇描述玉木宏飾演的千秋真一由於小時候曾經遭遇空難與危及性命的溺水事件，不敢再搭飛機或乘船，也因此無法克服心理障礙出國去尋找他的恩師名指揮家求藝，必須留在日本就讀音樂大學，原本懷才不遇而自怨自艾的他，在與個人生活作風極其懶惰的鋼琴天才學妹野田惠相遇後，人生卻產生了極大的變化。
Threads熱議此生必看日劇8：《改造野豬妹》
《改造野豬妹》改編自同名小說，由龜梨和也、山下智久、堀北真希主演，是一部相當經典的青春校園劇，三位主演後來都成為相當知名的演員，但當時都還是新人，雖然演技有些青澀，不過還是相當值得一看，尤其是現在堀北真希為了家庭引退，這部劇也成為粉絲非常珍貴的回憶。
此劇描述新轉校的同學小谷信子是個陰沉、不善交際、外表邋遢的人，同學們都不大喜歡接近她。有一天，信子在看她不順眼的同學欺負中被學校的大紅人桐谷修二所救，為了幫助信子脫離總是被欺負的命運，修二與同班的草野彰一同策劃改造信子，並幫她取了祕密綽號「野豬」，從此三人邁向野豬改造之路。
Threads熱議此生必看日劇9：《最後的朋友》
《最後的朋友》由長澤雅美、上野樹里、瑛太、錦戶亮、水川麻美主演，雖然是17年前的作品，但劇情相當前衛，包含了家暴、性別認同、性愛恐懼症等議題，即便過了這麼多年再看，也不會讓人覺得過時。演員們的表現也十分令人驚艷，例如上野樹里飾演的女同志令人印象深刻，還有錦戶亮詮釋家暴男更是讓觀眾覺得超可怕。
此劇描述住在「SHARE HOUSE」裡，被心底深藏著的黑暗所苦惱的現代年輕人們的故事。受男友施暴而痛苦的藍田美知留、有良好家庭，但內心有著不能與他人說的煩惱的岸本瑠可、對性愛感到恐懼的水島武，以及外表大剌剌但內心有著孤獨感的瀧川繪理，在「SHARE HOUSE」開始他們的共同生活，透過彼此獲得活下去的勇氣。
Threads熱議此生必看日劇10：《半澤直樹》
《半澤直樹》改編自同名系列小說，由堺雅人主演，第一季在2013年播出，首集就創下19.4%的高平均收視率，瞬間最高收視率更來到24.4%，到最終回收視率都不曾下跌，最後一集收視率更是高達42.2%，達到了本世紀日本電視劇最終回的最高紀錄。
此劇描述在20世紀90年代，背負著悲慘過去的大學畢業生半澤直樹如願進入產業中央銀行，並與同期近藤直弼、渡真利忍朝著各自心中的目標而努力。看似光鮮的銀行家們，在泡沫經濟衰退前後身心經歷著難以想象的折磨。進入21世紀，產業中央銀行與東京第一銀行合並為東京中央銀行，此時半澤任大阪西分店的融資課課長，堅信人性本善的他在履行銀行家職責的同時堅守著普世的道義。
