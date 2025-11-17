不輸台積電！3個兒子高富帥、收入全部上繳 董座父卻煩惱「這件事」還找上社工

三個兒子都是高富帥，當老爸的卻為一件事感到煩惱。示意圖／Pixabay

一位白手起家、目前擔任國內知名企業董事長的父親有三個兒子，三人都是學歷高、身高180公分以上，收入不輸台積電員工，打從出社會以來，收入只會留一些零用錢，其他全部「上繳國庫」，由母親代為儲蓄。聽起來三個兒子都是高富帥，但他們的董座老爸卻很煩惱，三個兒子都不結婚，還為此找上交友中心的資深社工幫忙。

中壢區美滿服務中心主任徐乃義是資深社工，他表示，日前董座老爸和三個兒子開著兩輛千萬名車出現，老爸一進門就說出目的，要幫三個兒子報名「個別一對一聯誼」。老爸說，上禮拜在台北參加一名親戚兒子的喜酒，親戚對他說，兒子的新娘是在中壢美滿服務中心認識的，「只花1000元入會費就娶了擔任教學醫院『語言治療師』的媳婦，讓我太意想不到了！」

這名董座老爸是典型的白手起家典範，他常訓誡孩子：「想得到自己想要的東西，就必須先得到擁有那個東西的資格。」他認為，想要事業有成，必須具備不負債、工作拚全力、認真閱讀的好習慣。他還要求三個兒子將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」，由母親代為儲蓄，因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到兒子結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。

但是沒想到，三個兒子條件都很好，收入不輸台積電，也到了適婚年齡，他也從來不干涉兒子的交友，兒子們卻全部都還是單身！長子說，自己還在努力拚事業，感情不急，但並非不婚族；次子則表示在自家分店上班，總要拚出成績，將來結婚才有保障；小兒子說，父親當年拿著一卡皮箱北上工作，創業成功，他不希望應了「富不過三代」這句話，希望先將家族產業更發揚光大。

三個兒子強調他們自認還年輕，想不輸父親，強調如果有合適對象，當然要組成家庭，他們也感謝爸媽的規定，讓他們養成存錢的習慣。為了尋找適合的對象，所以來到這裡找徐乃義，決定要報名個別一對一聯誼，看看能否找到適合的另一半。

徐乃義說，很佩服董座老爸教導兒子的良苦用心，但也開玩笑說，如果三個兒子真的一直不結婚，那麼工資一直上繳，當老爸的他每個月都可以口袋滿滿！沒想到董座老爸嚴肅回應：「錢再多有什麼用？我希望他們傳宗接代啊！」所以徐乃義答應董座老爸，一定會慎重為他的三個兒子選擇條件相當的聯誼對象，讓當父親的他安心，家族事業也能代代相傳。



