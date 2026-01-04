不輸基隆廟口！樂華夜市人氣小吃營養三明治，現炸金黃船型麵包，每一口都是卡滋卡滋的幸福感

提到營養三明治，許多人第一時間會想到基隆廟口的知名老店，然而，「樂華營養三明治」走出了屬於自己的路，在樂華夜市起家，它不只是複製，更在口感與衛生上做出了極高的水準，那剛起鍋、瀝乾油份的船型麵包，外層裹著酥脆的麵包粉，內裡蓬鬆如雲朵，夾上靈魂般的特製沙拉醬、滷得入味的滷蛋、還有爽脆的小黃瓜與番茄，還推出了許多不同口味的內餡，可以換換不同口味。

新北永和｜樂華營養三明治

交通

捷運：搭乘捷運中和線(橘線)至頂溪站下車，於1號出口出站後，沿永和路步行至永平路即可到抵達，步行時間約10分鐘。

公車：

(1)搭乘5、57、214、238、624、627等路公車至樂華戲院下車，即可到抵達。

(2)搭乘51、57、214、242、243、248、262、304、311、627至捷運頂溪站下車，沿永和路步行至永平路即可到抵達。(下車後步行時間約10分鐘)

自行開車與停車資訊：

仁愛公園地下停車場：距離夜市步行約 10 分鐘，車位較多。

永和國小地下停車場：距離夜市步行約 15 分鐘。

由於夜市內禁止車輛通行，請務必步行進入。

新北永和｜樂華營養三明治

菜單/MENU

雖然招牌寫著「營養三明治」，但這裡可不只有一種口味，店家為了滿足現代人多變的口味，開發出了多種鹹甜交織的選擇，看著攤位上那張圖文並茂的菜單，一時之間不知道怎麼點才好了…

新北永和｜樂華營養三明治

在夜市吃東西，衛生往往是大家最關心的一環，走到「樂華營養三明治」的攤位前，你會對他們的整潔度印象深刻，兩邊炸檯都在製作，所以等候的速度也蠻快的，如果購買的量比較大可以提前預訂。

新北永和｜樂華營養三明治

炸麵包區、組裝區分工清楚，工作人員動線俐落，不慌不忙，剛炸好的麵包也會先瀝油，這樣吃起來才不會太膩。

新北永和｜樂華營養三明治

透過玻璃，你可以看到備料區井然有序。小黃瓜片、火腿片、滷得黑亮的滷蛋，以及一大盆切好的高麗菜絲，都整齊地擺放在保鮮盒中。

新北永和｜樂華營養三明治

由於生意極好，店家在攤位前方貼心地標示了「排隊方向」的圖示（1→2→3→4…8），引導人潮在攤位側邊排成S型，避免擋到夜市主幹道的通行。

新北永和｜樂華營養三明治

在等候的同時不僅一 直聞到香氣，看到鮪魚玉米口味感覺也很好吃，小朋友的最愛，鮪魚沙拉的鮮味配上玉米的甜，應該也好吃。

新北永和｜樂華營養三明治

招牌原味65元

滷蛋、番茄、小黃瓜、火腿、美奶滋

新北永和｜樂華營養三明治

咬下瞬間，炸麵包外皮的酥脆聲音非常明確，接著是內層柔軟的麵包體，形成強烈對比，形狀像一艘飽滿的小船，剛起鍋的熱氣夾帶著小麥與油脂的香氣，類似剛出爐的甜甜圈，但更加濃郁，當大口咬下時，層次感是爆炸性的，番茄的汁液與小黃瓜的清脆感，立刻中和油炸的厚重，讓口感變得清爽，搭配火腿與滷蛋的鹹香，整體非常平衡。

新北永和｜樂華營養三明治

到手時，紙袋還透著熱度。我迫不及待地走到旁邊稍微空曠的地方開吃，第一口下去，那個”卡滋”聲真的非常悅耳，麵包體比我想像中更不油膩，這點讓我非常驚艷，很多路邊攤的營養三明治，吃到底部紙袋都會滲出一堆油，但樂華這家瀝油做得很好，一份 65 元，份量相當紮實，吃完一份，對於女生來說已經有五分飽；雖然價格比幾年前漲了一些，但在萬物齊漲的年代，用 65 元能吃到這樣現點現做、料多實在的美食，我認為 CP 值依然很高。

樂華營養三明治

地址： 234新北市永和區永平路160號

電話號碼：0938 095 919

營業時間：16:20–00:00

FB / IG

文章來源：VIVIYU小世界