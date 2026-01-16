不輸日本空運 永靖鄉詹閔帆現摘頂級阿露斯哈密瓜搶市

20260115202238_0_af0e8f

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】春節將近，永靖鄉青農詹閔帆歷經10年鑽研栽培技術的頂級「阿露斯哈密瓜」正式進入盛產期，憑藉濃郁香氣與細緻甜度，已接獲來自全台各地老顧客的大量訂單，目前正陸續排入出貨期程，成為年節送禮市場的熱門首選。

詹閔帆表示，10年前毅然放棄原本的花卉栽種，轉而挑戰難度極高的日本系頂級哈密瓜。為了讓源自日本的阿露斯品種能在永靖順利生長，他首先投入大量心力打造高規格溫室環境，並不斷向前輩請益最適合的栽培方式，逐年調整與改進，終於培育出品質不遜於北海道的頂級風味，也讓永靖鄉逐漸打響高級水果產地的名號。

一株果藤只產出一顆哈密瓜，因為是一胎化所以得能確保最好的品質。（圖／記者周厚賢攝）

談到栽種過程的甘苦，詹閔帆坦言，從種苗到結果約需120天、近4個月時間，每一株藤蔓僅保留一顆果實，期間任何天候災害或人為疏失，都可能導致血本無歸。因此這段時間幾乎天天繃緊神經，全心投入照顧。他堅持以精緻管理搭配有機與友善耕作方式，並在優質溫室環境下，盡量降低外在干擾，才能見證果實一天天飽滿成長，直到採收那一刻才真正放下心中大石。

栽種哈密瓜的第一要件是溫室栽培，要在設備齊全的環境中培育成長。（圖／記者周厚賢攝）

詹閔帆強調，自家哈密瓜在品質上絕不輸日本空運來台的產品。由於空運需時，日本瓜農多半在尚未完全成熟時採收，容易影響風味；相較之下，他的哈密瓜可在食用前一至兩天現摘、直接宅配到府，消費者只需再回熟一兩天，即可享受最香甜細緻的口感。這股「現摘現送」的新鮮優勢，也讓阿露斯頂級哈密瓜在市場上形成口碑風潮，許多顧客一試成主顧，年年在產季前即提前預訂，希望將這份濃郁芬芳的高貴滋味，作為春節送禮與團聚共享的最佳選擇。