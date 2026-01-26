不輸血肝臟移植手術 花蓮慈院導入「F1賽車」管理

外科部主任陳言丞(左二)與小兒外科楊筱惠醫師(右一)及器官移植團隊，正在進行東部器官移植手術的創舉--不輸血肝臟移植手術。

「肝若不好，人生是黑白的。」經典的廣告詞道出許多肝衰竭病友的心聲，而肝臟移植除了是肝衰竭病友人生最後一線希望，更是現代外科醫學手術的巔峰之一，而且是傳統上常被視為需要大量輸血的高風險手術。花蓮慈濟醫院外科部主任陳言丞醫師表示，花蓮慈院器官移植團隊，近日在器官移植領域完成一項難度極高的挑戰，就是在一對父女之間完成不輸血的「不輸血肝臟移植手術」。

親屬捐贈肝臟移植手術之所以困難的原因有很多，其中最困難的挑戰包含了受贈者之肝臟病變，挑選適當的捐贈者以及手術中輸血可能帶來的風險。陳言丞強調，「不輸血肝臟移植手術」的挑戰，不是團隊在自找麻煩，而是醫療團隊在先進的醫療技術下，為了提升病人安全品質，必須進行的考驗。

接受肝臟移植的是一位62歲本身患有B型肝炎的父親，近年來飽受肝癌及肝硬化的折磨，這些年接受過各種肝癌治療，包括手術切除肝臟腫瘤，肝動脈化療栓塞與肝腫瘤熱射頻燒灼手術，但頑固的癌細胞還是反覆作惡，所以，花蓮慈濟醫院肝臟移植醫療團隊與這位父親及家人討論捐贈肝臟移植手術的可能性，28歲的女兒決定捐贈部分肝臟給父親。這是花蓮慈院器官移植團隊自1995年成立以來，第927例器官移植手術，也是其中的第119例肝臟移植手術。

麻醉部李佳玲主任化身「不輸血肝臟移植手術的策略長」，執行「低中心靜脈壓麻醉（Low CVP）」，精準控制血壓以減少肝臟切離時的靜脈出血。

醫療的核心就是尊重生命，器官移植是為了延續，絕對不可能是交換生命！為了保護接受移植手術的父親與捐贈部分肝臟的女兒，陳言丞主任提出極具挑戰性的概念，將這項高難度手術比喻為「F1一級方程式賽車」的巔峰對決，肝臟移植團隊、手術室護理團隊，還有麻醉部李佳玲主任及其團隊緊密合作，成功完成創紀錄的「不輸血肝臟移植手術」。這不僅代表臺灣醫療技術的精進，更是一場在「優點」與「風險」之間，追求極致平衡的醫療藝術。

「不輸血」這個詞彙常讓民眾誤解為手術過程中完全沒有失血。陳言丞主任澄清，在複雜的肝臟移植手術中，絕對的零失血是不可能的。所謂的「不輸血」策略，絕對不是消極的自我設限，而是主動、精密進行醫療技術及資源管理，「不輸血」在醫學上的精確定義是「輸血最小化（Blood Sparing）」。意味著在手術與術後治療的過程中，團隊盡一切努力避免使用來自他人捐贈的「異體血液製品」（如濃縮紅血球、血漿等），以降低可能因此帶來不必要的免疫反應，進而影響移植的預後。

62歲的父親年紀不算大，28歲的女兒更是花樣年華，除了都有很長的人生要過，親屬間的器官移植更是為了一整個家庭而努力，這就是花蓮慈院器官移植團隊挑戰極限主要原因之一。陳言丞主任解釋，不輸血肝臟移植手術除了有高度專業的醫療技術、嚴格管控管的手術流程與風險，其背後更有著實證醫學的堅實支持。

一般外科林修賢醫師(右)與李懿軒醫師(左)正在為即將接受捐贈的父親進行肝臟移植前的處理。

不輸血策略的優勢

構建免疫防護，降低感染風險：輸入他人的血液，對身體而言如同接觸「外來物」。避免輸血能有效降低術後感染與敗血症的機率，避免「輸血相關免疫調節（TRIM）」現象抑制病人的免疫功能 。

鞏固免疫監控，降低癌症復發：對於因肝癌而移植的病患，輸血可能暫時性壓抑免疫系統，降低對殘存癌細胞的監控能力。採行免輸血策略，研究顯示與較低的腫瘤復發率有關 。

加速恢復：減少異體血液製品能縮短加護病房住院天數，並降低急性肺損傷與腎損傷的風險。

雖然免輸血優點很多，但是麻醉部李佳玲主任指出，不輸血策略就像是一把雙刃劍。因為肝臟移植本身即為高出血風險手術，若過度堅持不輸血，可能導致低血容性休克，甚至造成心臟、大腦等重要器官缺氧損傷。因此，團隊必須在「不輸血的益處」與「貧血缺氧的風險」之間，找到精準的平衡點，隨時要做好應變的準備，例如必要時的輸血。

外科部主任陳言丞與小兒外科楊筱惠醫師細心地處理從捐贈的女兒身上取出的部分肝臟，這也是完成肝臟移植的重要關鍵。

F1賽車級的綜合性策略

陳言丞主任表示，外科手術跟F1賽車有很多共通性，其中就包含了要有好的成果，技術、設備跟資源控管都是重要的核心要素！所以，肝臟移植團隊與麻醉部團隊建立了一套如同F1賽車般精密的「綜合性策略」，涵蓋四大主要支柱。

1. 賽前準備：如同賽車在排位賽前的調校。團隊在術前嚴格篩選合適病人（如MELD分數較低者），並積極給予鐵劑、紅血球生成素（EPO）及營養調整，將病人的「血液庫存」養護至巔峰狀態。2. 賽中執行：手術中，外科醫師像是賽車手負責精準操作，而麻醉醫師如同策略長，由麻醉醫師執行「低中心靜脈壓麻醉（Low CVP）」，精準控制血壓以減少肝臟切離時的靜脈出血。同時，「自體血回收系統（Cell Saver）」列為標準配備，能回收病人自身的失血，經過洗滌處理後再輸回體內，將珍貴的血液資源做到最大化利用。3. 數據導向：器官移植團隊摒棄傳統「缺血就輸血」的做法，引進如同F1遙測系統的「血栓彈力圖（TEG/ROTEM）」即時監測。這讓醫療團隊從「自助餐式」的大量輸血，轉變為「單點式（À la carte）」的精準治療——缺凝血因子就只補因子，缺纖維蛋白原就補纖維蛋白原，實現精準醫療。4. 風險控管：風險控管是醫療絕不妥協的安全網，也是最關鍵的機制。團隊預先設定了明確的量化紅線（如血紅素最低值、乳酸濃度）。一旦觸及警戒線，團隊會果斷啟動「轉換計畫（Conversion Plan）」，立即轉為傳統輸血模式 。陳言丞主任強調：「啟動轉換計畫不代表失敗，而是代表策略的成熟與對病人安全的絕對承諾。」

花蓮慈濟醫院創院以來，近千例的器官移植手術，挽回的不只是生命，而是近千個家庭。陳言丞主任特別感謝外科師長們，還有包含在手術室內、加護病房／外科病房內及診間內等等的所有的團隊成員，「不輸血肝臟移植手術」的成功，是臺灣精準醫療外科手術的里程碑，也是花蓮慈濟醫院鎮守東部地區的重要成果。花蓮慈濟醫院器官移植團隊透過跨科部的緊密合作，以科學數據為基礎，在確保安全的前提下挑戰極限，為東部乃至全臺灣的器官衰竭病患，提供了更安全、更優質的重生希望。

撰文／黃思齊、攝影／花蓮慈濟醫院