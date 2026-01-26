不輸血肝臟移植手術 花蓮慈院導入「F1賽車」管理
「肝若不好，人生是黑白的。」經典的廣告詞道出許多肝衰竭病友的心聲，而肝臟移植除了是肝衰竭病友人生最後一線希望，更是現代外科醫學手術的巔峰之一，而且是傳統上常被視為需要大量輸血的高風險手術。花蓮慈濟醫院外科部主任陳言丞醫師表示，花蓮慈院器官移植團隊，近日在器官移植領域完成一項難度極高的挑戰，就是在一對父女之間完成不輸血的「不輸血肝臟移植手術」。
親屬捐贈肝臟移植手術之所以困難的原因有很多，其中最困難的挑戰包含了受贈者之肝臟病變，挑選適當的捐贈者以及手術中輸血可能帶來的風險。陳言丞強調，「不輸血肝臟移植手術」的挑戰，不是團隊在自找麻煩，而是醫療團隊在先進的醫療技術下，為了提升病人安全品質，必須進行的考驗。
接受肝臟移植的是一位62歲本身患有B型肝炎的父親，近年來飽受肝癌及肝硬化的折磨，這些年接受過各種肝癌治療，包括手術切除肝臟腫瘤，肝動脈化療栓塞與肝腫瘤熱射頻燒灼手術，但頑固的癌細胞還是反覆作惡，所以，花蓮慈濟醫院肝臟移植醫療團隊與這位父親及家人討論捐贈肝臟移植手術的可能性，28歲的女兒決定捐贈部分肝臟給父親。這是花蓮慈院器官移植團隊自1995年成立以來，第927例器官移植手術，也是其中的第119例肝臟移植手術。
醫療的核心就是尊重生命，器官移植是為了延續，絕對不可能是交換生命！為了保護接受移植手術的父親與捐贈部分肝臟的女兒，陳言丞主任提出極具挑戰性的概念，將這項高難度手術比喻為「F1一級方程式賽車」的巔峰對決，肝臟移植團隊、手術室護理團隊，還有麻醉部李佳玲主任及其團隊緊密合作，成功完成創紀錄的「不輸血肝臟移植手術」。這不僅代表臺灣醫療技術的精進，更是一場在「優點」與「風險」之間，追求極致平衡的醫療藝術。
「不輸血」這個詞彙常讓民眾誤解為手術過程中完全沒有失血。陳言丞主任澄清，在複雜的肝臟移植手術中，絕對的零失血是不可能的。所謂的「不輸血」策略，絕對不是消極的自我設限，而是主動、精密進行醫療技術及資源管理，「不輸血」在醫學上的精確定義是「輸血最小化（Blood Sparing）」。意味著在手術與術後治療的過程中，團隊盡一切努力避免使用來自他人捐贈的「異體血液製品」（如濃縮紅血球、血漿等），以降低可能因此帶來不必要的免疫反應，進而影響移植的預後。
62歲的父親年紀不算大，28歲的女兒更是花樣年華，除了都有很長的人生要過，親屬間的器官移植更是為了一整個家庭而努力，這就是花蓮慈院器官移植團隊挑戰極限主要原因之一。陳言丞主任解釋，不輸血肝臟移植手術除了有高度專業的醫療技術、嚴格管控管的手術流程與風險，其背後更有著實證醫學的堅實支持。
不輸血策略的優勢
構建免疫防護，降低感染風險：輸入他人的血液，對身體而言如同接觸「外來物」。避免輸血能有效降低術後感染與敗血症的機率，避免「輸血相關免疫調節（TRIM）」現象抑制病人的免疫功能 。
鞏固免疫監控，降低癌症復發：對於因肝癌而移植的病患，輸血可能暫時性壓抑免疫系統，降低對殘存癌細胞的監控能力。採行免輸血策略，研究顯示與較低的腫瘤復發率有關 。
加速恢復：減少異體血液製品能縮短加護病房住院天數，並降低急性肺損傷與腎損傷的風險。
雖然免輸血優點很多，但是麻醉部李佳玲主任指出，不輸血策略就像是一把雙刃劍。因為肝臟移植本身即為高出血風險手術，若過度堅持不輸血，可能導致低血容性休克，甚至造成心臟、大腦等重要器官缺氧損傷。因此，團隊必須在「不輸血的益處」與「貧血缺氧的風險」之間，找到精準的平衡點，隨時要做好應變的準備，例如必要時的輸血。
F1賽車級的綜合性策略
陳言丞主任表示，外科手術跟F1賽車有很多共通性，其中就包含了要有好的成果，技術、設備跟資源控管都是重要的核心要素！所以，肝臟移植團隊與麻醉部團隊建立了一套如同F1賽車般精密的「綜合性策略」，涵蓋四大主要支柱。
1. 賽前準備：如同賽車在排位賽前的調校。團隊在術前嚴格篩選合適病人（如MELD分數較低者），並積極給予鐵劑、紅血球生成素（EPO）及營養調整，將病人的「血液庫存」養護至巔峰狀態。2. 賽中執行：手術中，外科醫師像是賽車手負責精準操作，而麻醉醫師如同策略長，由麻醉醫師執行「低中心靜脈壓麻醉（Low CVP）」，精準控制血壓以減少肝臟切離時的靜脈出血。同時，「自體血回收系統（Cell Saver）」列為標準配備，能回收病人自身的失血，經過洗滌處理後再輸回體內，將珍貴的血液資源做到最大化利用。3. 數據導向：器官移植團隊摒棄傳統「缺血就輸血」的做法，引進如同F1遙測系統的「血栓彈力圖（TEG/ROTEM）」即時監測。這讓醫療團隊從「自助餐式」的大量輸血，轉變為「單點式（À la carte）」的精準治療——缺凝血因子就只補因子，缺纖維蛋白原就補纖維蛋白原，實現精準醫療。4. 風險控管：風險控管是醫療絕不妥協的安全網，也是最關鍵的機制。團隊預先設定了明確的量化紅線（如血紅素最低值、乳酸濃度）。一旦觸及警戒線，團隊會果斷啟動「轉換計畫（Conversion Plan）」，立即轉為傳統輸血模式 。陳言丞主任強調：「啟動轉換計畫不代表失敗，而是代表策略的成熟與對病人安全的絕對承諾。」
花蓮慈濟醫院創院以來，近千例的器官移植手術，挽回的不只是生命，而是近千個家庭。陳言丞主任特別感謝外科師長們，還有包含在手術室內、加護病房／外科病房內及診間內等等的所有的團隊成員，「不輸血肝臟移植手術」的成功，是臺灣精準醫療外科手術的里程碑，也是花蓮慈濟醫院鎮守東部地區的重要成果。花蓮慈濟醫院器官移植團隊透過跨科部的緊密合作，以科學數據為基礎，在確保安全的前提下挑戰極限，為東部乃至全臺灣的器官衰竭病患，提供了更安全、更優質的重生希望。
撰文／黃思齊、攝影／花蓮慈濟醫院
其他人也在看
跨國交流智慧醫療科技 越南衛生福利部率團參訪台北慈院
深化國際醫療交流，促進跨國照護經驗分享，越南衛生福利部率領K醫...TCnews慈善新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
長期痰中帶血恐是鼻咽癌找上門！ 台大醫：喝綠茶可助降低風險
鼻咽癌是台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，台大醫院耳鼻喉部主治醫師王成平說，經4000人大型研究發現，植物性維生素A、鮮魚、綠茶、咖啡可降低鼻咽癌風險，他也提醒民眾，鼻咽癌早期症狀包括持續性耳悶感、鼻涕或痰中帶血絲等，且具有明顯的家族遺傳傾向，若具有相關風險，務必提高警覺、儘速就醫。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美醫師籲提高警覺！1常見眼睛狀況恐導致錯失膀胱癌前兆
紐約郵報報導，一項新研究指出，色盲可能讓患者更難察覺血尿，進而忽略這項膀胱癌少數僅有的早期警訊之一，導致確診時更偏向晚期...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
鼻咽癌早期症狀似感冒 不易察覺 (圖)
全台灣每年約有1500人罹患鼻咽癌，並以男性居多，約為女性3倍，好發年齡為40到50歲。台大醫院耳鼻喉部醫師王成平（圖）26日指出，其早期症狀與感冒相似，不易察覺。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
年節食品聰明選 食品安全不「馬」虎
農曆春節將至，為確保民眾不論是在家圍爐、外食或購買年菜都能食得安心，宜蘭縣政府衛生局自一一四年十二月起展開專案查核。針對縣內四十九家年菜餐廳，依據「食品良好衛生規範GHP準則」進行嚴格把關，全力守護鄉親健康過好年。此次稽查重點包括從業人員個人衛生、食材來源管理及製作配膳場所環境。稽查過程中曾發現部分缺失，如從業人員未完成體檢、食材未離地存放、冰箱內食材未覆蓋、溫度監控紀錄不實及分裝食材未標示效期等。針對上述缺失已責令業者立即改正，經複查後四十九家餐廳均已符合規定。衛生局長徐迺維呼籲民眾，挑選年菜或伴手禮時，可多多選購通過衛生局餐飲衛生管理分級評核的優良業者。相關合格業者詳細資料，歡迎上宜蘭縣政府衛生局官網查詢。衛生局預祝全體縣民新年快樂，平安健康過好年。如有食品衛生安全問 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
嘉榮「正前開」人工髖關節置換術 讓患者術後當天即可下床走路
【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】75 歲的楊女士，長期飽受髖部疼痛之苦，上下樓梯更是舉步維艱，日常生活也須仰賴止台灣好報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
國家清潔週提前整理居家環境 花蓮市大宗廢棄物清運件數首破萬
為迎接農曆春節，打造整潔舒適的生活環境，花蓮市公所配合中央政策推動「國家清潔週」，鼓勵市民提前整理居家環境。今年春節前大宗廢棄物清運需求顯著成長，115年登記總戶數達3771戶、總件數1萬313件，清中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
花蓮新城分局 迎首位女分局長
花蓮縣、宜蘭縣警察局26日舉行卸、新任分局長交接典禮，花蓮縣新城分局新任分局長賴楷淳不僅刑事經歷豐富，更是花蓮首位女分局長，讓主持典禮的副縣長顏新章直呼「不可小看」；宜蘭縣羅東、三星分局長異動，分別由彰化縣芳苑分局長宋俊良、台北市中正一分局督察組長陳育健接任。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
深陷痘痘地獄！口服A酸從根本抑制油脂 助你重拾美肌
大學四年級的小雯，臉上的囊腫型痘痘讓準備拍畢業照的她充滿焦慮，看著同學們開心地挑選拍照濾鏡，她卻只能躲在角落，擔心再強的美顏功能也無法修飾滿臉紅腫的痘疤。試過各種抗痘產品但青春痘依然頑強地駐守在臉上，直到嘗試口服A酸，她才終於敢把臉「正大光明」的攤在陽光下。NOW健康 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
咖啡有助降低鼻咽癌風險 (圖)
台大醫院團隊26日表示，追蹤約4000人研究發現，攝取新鮮魚類、植物性維生素，以及每週1杯咖啡、綠茶，有助降低鼻咽癌風險。圖為咖啡示意圖。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
美日專家拒開刀…加女童上海求醫 花1數目成功保住脾臟
免簽政策下，外國病患紛赴中就醫，掀起「旅遊紅利還是資源掠奪」的爭論。近日，上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院為一名患有巨大胰...世界日報World Journal ・ 21 小時前 ・ 發表留言
麻醉安全從術前開始 臺北醫院：術前訪視守第一防線
（記者陳志仁／新北報導）許多民眾認為手術安全的關鍵只在手術室內，其實守護生命的第一道防線早在進入手術室前就已啟 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台大醫院研究 攝取4類食物助降鼻咽癌風險
（中央社記者曾以寧台北26日電）有12歲孩童頸部長出1顆雞蛋大腫瘤，就醫發現竟已鼻咽癌3期。台大醫院團隊今天表示，追蹤約4000人研究發現，攝取植物性維生素、鮮魚和每週1杯綠茶與咖啡，助降低鼻咽癌風險。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
熱血來相會 宜蘭獅子會捐血活動不畏寒流場面溫馨
【記者 林明益／宜蘭 報導】宜蘭獅子會發起的「熱血來相會」活動，1月25日在宜蘭市宜興路一段125號富士達保險台灣好報 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
主婦聯盟「這款丁香魚」出包！食藥署：重金屬鎘超標
衛福部食藥署與地方政府衛生局監測國內市售食品中重金屬含量，今（26）日公布檢驗結果，「澎湖丁香魚」檢出重金屬鎘0.07 mg/kg （標準為0.05 mg/kg）與規定不符，澎湖縣政府衛生局命業者限期改正後，無產品可供複抽檢驗，後續將加強管理。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
吃飽「1狀態」慘了！最新研究：糖尿病、心梗、中風、癌症接著來
許多人有「吃飽就極度睏倦」的經驗，醫師張家銘表示，這是人進食後，血糖升高，胰島素會大量分泌，以便讓血糖進入細胞，但卻出現胰島素阻抗，導致細胞得不到養分而睏倦，亦即陷入「吃多卻易累、仍想吃甜食」的惡性循環。他表示，胰島素阻抗不只是糖尿病前期，還與脂肪肝、心血管疾病、失智、癌症、腎臟病有關。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 2則留言
59歲男罹肝癌 1年後「12公分腫瘤」竟沒了！醫揭3奇蹟助力
罹患肝癌不代表走入絕境，胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，過去曾發生肝癌自發性消失的案例，機率最高僅約6萬分之1。即便在沒有手術、化療的狀況下，腫瘤仍可能因「缺血缺氧」、「戒除致癌物」或「誘發免疫反應」而縮小甚至消失。他舉例，曾有患者確診新冠肺炎後，12公分的巨大腫瘤竟在一年後完全壞死，強調這些案例是為了鼓勵癌友，在艱難的抗癌路上不要輕言放棄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15則留言
肯爺道歉！刊登《華爾街日報》全版廣告 身陷躁鬱症吐心聲
美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（現改名為Ye）去年2月帶著老婆碧昂卡亂入第67屆葛萊美音樂獎紅毯，因為老婆身穿透明薄紗，幾乎是三點全露，立刻被請離現場。肯伊威斯特不少詭異行為都掀起討論，不料，他在26日(美國時間)在《華爾街日報》刊登全版廣告，針對過去的爭議行為公開道歉，並且進行說明。尤其針對先前反猶太主義的言論與行為，表示深切遺憾。中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 1則留言
2飲料可降鼻咽癌風險！台大研究證實
[NOWnews今日新聞]鼻咽癌為台灣及東南亞地區重要的頭頸部惡性腫瘤之一，與遺傳背景、環境因素及EBV感染密切相關。台大醫院長期追蹤研究發現，以環境因子而言，攝取植物性維生素、鮮魚、每週約1杯500...今日新聞NOWNEWS ・ 9 小時前 ・ 2則留言
國病鼻咽癌常被忽略！台大醫示警「就醫已晚期」 每週2飲品風險大降
曾被視為國病的「鼻咽癌」，過去在台灣是排名前5的癌症，這幾年逐漸被淡忘。醫師表示，全台灣每個人都有機會得到鼻咽癌，不過初期常被忽略，症狀包括耳悶、鼻涕或痰帶血等，等到就醫時往往已是晚期。而常吃醃製食品者，罹患鼻咽癌風險較高。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發表留言