不輸高雄！TWICE今晚台北101震撼應援 大巨蛋演唱門票「超嚴1新規定」
韓國女子天團TWICE明（2026）年3月21日、22日將登上台北大巨蛋，舉辦「＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN TAIPEI」演唱會，門票4日全面開賣，全數搶空；主辦單位為預熱明年活動，4日晚間「台北101點燈打字」應援，ONCE多一個打卡景點。
ONCE最高！登上台北101！
THIS IS FOR ♥ONCE♥
♥︎點亮時間：12月4日 晚上6點至10點
♥點亮位置：台北101 (59-60樓北面外牆)
♥最佳觀賞地點：台北市政府周邊
TWICE台北大巨蛋演唱會門票4日全面開賣，12月2日開放會員購票在3分鐘內搶空，今天也是秒殺。為了杜絕黃牛，主辦這次新增1超嚴格條款，「退票只能整筆訂單退，不接受單張退票」。
更多太報報導
林倪安IG一動作回應高志綱緋聞 超狂身分！服飾CEO兼副總、拍過性感寫真
男不滿女友被性騷！南下尋仇「砍死河智媛老闆」被依傷害致死起訴
殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生
其他人也在看
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 406
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 21
濱崎步「空場開唱」 外媒：上海鬧大了！
[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 180
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
大槻真希中國演出「被斷電趕下台」！屈辱1幕後首發聲：平安返回日本
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日關係持續緊繃。近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消，11月28日先是天后濱崎步隔天的上海演唱會臨時遭取消，接著又發生離譜一幕，日本歌手大槻真希正在台上演唱知名動漫《海賊王》的片尾曲〈memories〉時，舞台上的螢幕與照明設施突然全部熄滅，被強制拉下台，事發後沈寂多日，大槻真希首度發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 93
i-dle亞洲巡迴海外首站在台灣 搶先TWICE兩週！成女團第一攻上大巨蛋
韓國女團i-dle今（3）日官方正式宣布，將於明（2026）年3月7日登上台北大巨蛋開唱，巡演海外首站是台灣，搶先TWICE 的3月21、22日演唱會期程，成為目前首組站上台北大巨蛋的韓國女團。太報 ・ 1 天前 ・ 2
AAA頒獎典禮集結IVE、Stray Kids、LE SSERAFIM、IU、朴寶劍等華麗卡司 入場須知、彩排福利、直播平台一次看
韓國每年年底都會舉辦盛大的頒獎典禮，其中由韓國媒體STARNEWS舉辦的戲劇類和音樂類頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，簡稱AAA）正式邁入10週年，今年的AAA頒獎典禮首度前進台灣，12月6日在高雄世運主場館舉辦，也於 11 月 24 日確認將由三立都會台完整播出盛典，敬請鎖定！此外，隔天還會舉辦大型音樂活動「ACON 2025」，目前參加藝人和表演卡司都尚未公開，不過本次頒獎典禮將由「IVE」人氣女神張員瑛與「2PM」出身、演技男神李俊昊共同主持，消息一出K-POP粉絲紛紛引頸期盼，希望自己喜歡的偶像能來到台灣參與盛會！AAA頒獎典禮時間地點、主持人、參加藝人、表演卡司不斷更新！Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 5 個月前 ・ 11
只為看初音一眼！重症粉絲圓夢台北場 感動160萬人：那一眼成了他活下去的理由
先前 11 月 26 日《初音未來2025台北演唱會》HATSUNE MIKU EXPO 2025 TAIPEI 於台北小巨蛋舉行，有位非常稀少的粉絲突破病痛終於圓夢參加，影片曝光後迅速爆紅，也感動粉絲希望他能康復。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
第38屆金雞獎頒獎！易烊千璽演活「腦麻患者」 24歲成最年輕影帝
第38屆中國電影金雞獎頒獎典禮於15日晚間舉行，24歲的易烊千璽憑藉在《小小的我》中飾演腦麻患者的精湛演技，獲得最佳男主角獎，成為金雞獎史上最年輕影帝。宋佳則以《好東西》相隔12年二度封后，鐘楚曦獲得最佳女配角獎，香港演員袁富華則拿下最佳男配角獎，成為首位集齊華語電影「三金」男配角獎的演員。台灣藝人林依晨、吳慷仁及賈靜雯也出席此次盛會，為典禮增添星光。TVBS新聞網 ・ 2 週前 ・ 發起對話
爆金雞影帝內幕？王晶稱易烊千璽「演殘疾角色比較容易拿獎」
大陸影視年度盛事第38屆金雞獎，於本月15日晚間圓滿落幕。其中最受矚目的焦點，莫過於25歲的易烊千璽憑藉電影《小小的我》以「劉春和」一角奪下最佳男主角，成為金雞獎史上最年輕影帝，引發各界熱烈討論。然而獎項頒布後，香港資深導演王晶近日在社群平台上對影帝話題發表看法，再度掀起網路熱議。中時新聞網 ・ 3 天前 ・ 發起對話
中國小心眼！上海濱崎步主題咖啡館遭報復
[NOWnews今日新聞]中國為報復日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，針對日本歌手、藝人在中國的表演活動展開阻撓；日本天后濱崎步原定上月29日在上海開唱，卻在前一天遭中國主辦取消，她仍堅持站上舞台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
2025彰化歲末演唱會12/20登場 強大卡司曝光
中部中心／李文華 彰化報導來唱唱跳跳吧！一年一度的彰化縣歲末演唱會，即將登場，20日將在彰化縣立體育場舉行，今天（2日）宣傳記者會，預告了強大卡司，活動現場將有美食市集，在活動尾聲，還準備了長達480秒的煙火秀！2026即將到來，彰化縣一年一度的"歲末演場會"，也將熱烈登場！彰化縣長王惠美：「一年一度的演唱會即將在12/20，在彰化縣立體育場來舉行，這次為大家安排，老中輕的歌手，壓軸是李聖傑，包括有糜先生陳華，還有小男孩樂團，以及大家很喜歡的洪暐哲。」"彰化歲末演唱會"12/20登場 李聖傑.糜先生輪番獻唱（圖／民視新聞）活動邁入第7年，今年12/20將在體育館閃亮登場，表演陣容彭湃，超強歌手，輪番上陣演出，現場還準備了3000份在地美食，發送給民眾品嘗，到了活動尾聲，還有長達480秒的煙火秀！彰化縣長王惠美：「歡迎大家把握12/20的時間，來我們的歲末演唱會，另外12/27也會在月影燈季，要做點燈的活動，這個活動會一直到2026年3月1日。」彰化歲末籌備一系列活動 縣長王惠美:與民眾一起迎接2026（圖／民視新聞）歲末演場會，緊接著又有月影燈季，彰化縣府，籌備一系列活動，也是希望，能讓民眾，充實的迎接2026年。原文出處：２０２５彰化歲末演唱會 １２／２０登場、強大卡司搶先看 更多民視新聞報導濱崎步才公開！中國「抓替死鬼曬1證」稱空場是假的…網看傻：越描越黑濱崎步「上海事件」懶人包！中國否認「無人秀」遭打臉硬拗? 濱崎步"一人演唱會" 中國官媒:假的.是彩排外流民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
影／癌症希望基金會巡迴關懷演唱首場 彰化秀傳醫院開跑
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在台灣每4分2秒就有一人罹癌，全台約92萬個家庭須面對癌症帶來的重重挑戰。互傳媒 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 8
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 35
MLB》從高中就開始觀察大谷 道奇副總裁認了「看走眼」
沒人能預期大谷翔平能在大聯盟打出如此驚人的成績，就連負責球探部門的道奇副總裁芬利（David Finley）也是如此。芬利初見大谷的時候還在紅襪隊任職，當時大谷也只是一名高中生，芬利深信大谷具有出眾的打擊能力，但沒有想過能成為獨一無二的存在。中時新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
「10度警報」冷氣團來襲！下週氣溫崩跌 濕冷再現
天氣風險公司分析師薛皓天在個人臉書粉絲專頁指出，目前中高層大氣受槽線通過影響，加上底層有乾冷空氣滲入，導致清晨與上午時段氣溫明顯偏涼，北部與東部地區也出現局部零星降雨。明（5）日的天氣型態與今日相似，基隆北海岸、東北角與東半部有短暫降雨機率，氣溫略為回升，...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 6
明急凍12度！下週冷空氣再襲 「這區」雨下到一片紅
今（4）日持續受到東北季風影響，水氣逐漸減少，迎風面的基隆北海岸及宜蘭地區仍有局部短暫雨。氣象專家賈新興指出，今明2天有發展為今年第28號洛鞍颱風的機率，預估路徑以影響菲律賓南部進入南海方向移動。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 3
新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清
社會中心／馬聖傑、郭文海 新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！ 趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏 汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬 75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機 辯「無法控制身體」下場曝民視影音 ・ 20 小時前 ・ 109
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了
日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 464