不輸高雄！TWICE「這時間」震撼登台北101 暖心傳訊給ONCE

記者林汝珊／台北報導

TWICE將於3/21-3/22首登臺北大巨蛋。（圖／翻攝自Live Nation Taiwan 理想國）

韓國人氣女團TWICE再度訪台，繼今年在高雄世運主場館演出後，明年3月21、22日將在台北大巨蛋舉辦演唱會。主辦方同時宣布，TWICE將在台北101舉辦點燈打字活動。

TWICE今日宣布，將以「第一組國際團體歌手」身份登上台北101進行點燈活動！活動將於12月4日晚間6點至10點在台北101北面外牆（59至60樓）盛大展開，屆時TWICE將用點燈方式向粉絲傳遞暖心訊息「THIS IS FOR ♥ONCE♥」。主辦單位也指出，最佳觀賞地點為台北市政府周邊，ONCE們千萬別錯過這場專屬的視覺盛宴。

TWICE官方宣布展開《THIS IS FOR WORLD TOUR PART 2》，巡演將陸續前往美國、歐洲與英國等地區。令台灣粉絲最驚喜的是，巡演唯一的亞洲站落在台北，確定於2026年3月21日與3月22日於台北大巨蛋連開兩場，這也是她們首次在台北大巨蛋舉辦演唱會。

TWICE將於台北101點燈打字。（圖／Live Nation提供）

