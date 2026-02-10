不辦餐敘辦包場！鵬耀法律慶11週年贊助棒球電影 贈新書力挺都更危老

生活中心／台北報導

鵬耀法律顧問團隊，Team(挺)台灣包廳院線電影「冠軍之路」，願中華隊2026WBC再創佳績」。（圖／鵬耀法律提供）

鵬耀法律事務所於週末（2/1）迎來成立 11 周年歡慶。不同於傳統的餐敘慶祝，主持律師戴智權除列名贊助《冠軍之路》外，特別選在台北信義威秀影廳舉辦《冠軍之路》棒球紀錄電影包場活動，邀請台北所與桃園所全體同仁、產官學界合作夥伴及長期支持的客戶共襄盛舉，以台灣棒球「永不放棄」的精神，象徵事務所邁向下一個十年的決心。

這部電影(冠軍之路)，描述不被看好的團隊奪下世界冠軍，正是戴律師創業 11 年來的真實縮影，並幽默地透露11 年前也曾懷疑過自己。

電影贈票活動，讓粉絲徹夜排隊領票，鵬耀法律律師娘親臨現場參與送票行動並身穿T家政婦球衣展現挺台灣的熱情。（圖／鵬耀法律提供）

戴智權主持律師有感而發，「被三振」到「全壘打」，從法律服務觀點學習棒球哲學，法律服務與棒球賽事本質極為相似，法庭上的攻防如同打席間的對決，難免會遭遇挫折。因此時常勉勵團隊：「對手可以三振我們，但下一個打席，我們就得要敲出全壘打，把握每一次揮擊的機會，並在低潮中以最短時間調整狀態，這也成為鵬耀法律的核心競爭力。」鵬耀成立11週年促成這次包場電影-冠軍之路，其中也別有用心，並且宣告所有一同並肩作戰的客戶企業與夥伴們，讓我們一起All in下去！

活動現場賓客雲集，包含多位知名企業家與公協會榮譽幹部，超過200位以上到支持相挺。鵬耀法律主持律師戴智權在致詞時感性發言：「球是圓的，沒人知道輸贏，我們能做的就是增加贏的機率。」這句電影台詞貫穿了全場活動。

鵬耀法律事務所主持律師戴智權，贊助電影「冠軍之路」，為活動造勢發表感言（圖／鵬耀法律提供）

鵬耀法律服務深耕都更危老專業，力挺 2026 WBC 中華隊，除了電影欣賞，現場亦贈送戴智權律師親筆撰寫的兩本法律著作。書籍內容深度聚焦於不動產投資與法律、都市更新（都更）及危老重建等專業領域。這不僅展現了鵬耀法律在房地產法律領域的深厚造詣，更揭示了事務所未來將全力發展、成為企業與地主背後堅實的後盾。現場鵬耀律所率全體參與貴賓齊心呼喊：「冠軍之路、鵬耀同行」的口號，致力邁向「求發展」的未來十年，讓企業法律顧問的深耕，邁向永續的里程；活動最後，全場來賓共同揮舞應援小物，除了歡慶鵬耀法律 11 週年，更集氣預祝即將出征「世界棒球經典賽」（WBC）的中華隊能再創佳績。

另外這次活動戴律師不僅透過包場凝聚同仁向心力，更以「列名贊助」實質力挺棒球體育文化發展；冠軍之路電影片尾鳴謝名單中具名支持，不單是一份贊助，也彰顯企業在追求卓越專業之餘，跨界力挺成為支持臺灣國球的推手，讓台灣精神在銀幕內外大鵬展翅共同閃耀。

