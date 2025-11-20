不追別人的人生劇本！4步驟寫下快樂清單 幸福立刻清晰起來
編輯/李明真撰文
在這個人人都在社群平台上比幸福的年代，我們常常有一種錯覺：別人吃得比我們好、住得比我們美、旅遊景點都比我們的窗外街景更有故事。滑著IG時，妳可能正在超商排隊買便當，而妳的朋友正在巴黎喝熱巧克力、在峇里島曬真正的太陽、或在東京排一間明明看起來和台北某間一模一樣的拉麵。
於是，我們突然陷入一種「欸？是不是只有我活得很普通？」的失望情緒。這個情緒有個名字，叫做「追逐別人的幸福」。其實，每個人都有自己的道路和自己的快樂，況且，妳也不知道對方的幸福，是否也只是濾鏡開太大而已。真正的重點，是要找出「自己真正的渴望」，而最簡單的方法，就是列幸福清單。
為什麼不能盲目追逐別人的幸福？
原因1.妳不一定適合別人的快樂
朋友覺得露營好玩，妳去試一次才發現自己只適合住飯店，因為妳覺得有建築物遮蔽才有安全感。
原因2.別人的幸福成本妳不知道
妳看到別人買名牌包覺得很幸福，但不知道她下一秒正在吃泡麵，還要每個月分期還卡債。
原因3.妳本來就不需要走一樣的路
哪有規定大家都要靠跳島、登山或吃米其林大餐才能快樂？快樂沒有固定的定義，妳的快樂搞不好是趴在沙發上看劇、喝手搖杯、或是30分鐘內不被叫名字。
所以，不要再跟著別人的幸福跑。因為那樣最快的結果，就是把自己跑到沒電。
真正重要的，是找出自己想成為誰，想過什麼生活，這聽起來哲學又抽象，但其實不難。妳只需要誠實面對自己，寫下自己真正渴望的東西。雖然很多人卡在第一步，不知道要寫什麼，沒關係，下面教妳一個人人都能執行的列舉快樂清單法。
如何寫出自己的快樂清單？五步驟找回人生導航
第一步 把腦海中的欲望倒出來
先拿出紙筆，或是打開電腦和手機的備忘錄，把所有會讓自己心情變好的東西全部寫下來。不用分類、不用想邏輯、不用顧及形象。想睡到自然醒？寫。想年收破百？寫。想吃雞排不會胖？拜託快寫。這一步就是「情緒倒垃圾」。沒寫出來的欲望，會一直在心裡找妳麻煩。
第二步 把所有清單分成三類
把妳剛剛寫的東西分成下面三類，第一，現在就能做到的幸福，例如泡澡、吃甜點、散步、看劇。第二，需要計畫才能達成的幸福，像是出國旅遊、升職、學一項技能。第三，目前不一定能實現，但能讓妳充滿動力的幸福，買房、財富自由、每天中午不用開會都是。
把幸福的來源分成即刻版、短期版與長期版，先追求即刻能獲得的幸福，再來慢慢實現長期的快樂。
第三步 把快樂具體化
把羅列的清單項目，轉化為具體，這樣會更容易接近目標，我們用下面的例子來說明：
不具體：我要變快樂
具體：每天晚上留30分鐘給自己
不具體：我要變有錢
具體：每月存10%收入、學一項能賺錢的技能
不具體：我要很幸福
具體：每週至少一次喝下午茶的me time時光
妳越具體，就越知道自己要做什麼，就越不會被別人的幸福動搖。
第四步 每1～2個月重新檢查一次
妳的快樂可能會改變，畢竟人生不是定格畫面。某些幸福會過期，像是五年前妳覺得是夢幻的工作，現在只想把電腦摔出去。某些幸福會升級，以前妳還是小職員，每天忙得像小狗，週末逛逛夜市很開心，但現在妳存錢存夠了，妳的快樂就變成去精品店大採購。定期檢查，能讓妳不被舊的慾望綁架。
結語
當妳知道自己真正渴望什麼的時候，別人的幸福不會再刺激妳，社群貼文也不會再讓妳焦慮，妳會更專注在自己的跑道，並且活得更自在、更有方向，妳會知道幸福不是比較來的，是妳替自己選來的。是源自妳對自己誠實後，寫下的那份快樂清單。
