不追台積電供應鏈、不蓋工廠，這家IC設計公司卻靠著「去日本學設計」衝出7億營收

近年台灣半導體產業赴日布局，多半圍繞著晶圓廠與製造供應鏈展開；然而，在這波熱潮之中，並非所有台灣半導體業者，都選擇走向同一條以「製造」為核心的路徑。

2025年，益芯科技選擇在福岡成立日本子公司，身為專攻類比晶片與特殊製程的IC設計公司，益芯並不屬於台積電熊本廠的供應鏈體系，也沒有在日本設廠的規畫。相較於台積電帶來的製造商機，公司更在意的，是日本長期累積的設計技術基礎，以及能否補強自身在類比設計上的研發深度。

「台積電讓整個日本都很興奮、很熱絡，也很歡迎台商。」談起近年日本半導體產業的變化，益芯科技董事長陳仲羲形容，整體氣氛「完全不一樣了」。他強調，對益芯而言，台積電更像是一個改變外在環境的因素，而非直接促成投資的關鍵原因。真正讓公司重新評估日本布局時點的，是日本政府與產業界對半導體相關企業的態度，明顯比過去更為開放，也更願意投入資源，讓原本長期鋪陳的計畫，開始具備正式落地的條件。

為掌握類比IC設計技術，益芯佈局20年

「我們2004年就開始在日本敲門。」那一年，益芯成為世界先進的子公司，正式加入集團體系，也在分工架構下，聚焦於類比晶片與特殊製程IC設計。相較於台積電以先進邏輯製程為核心的定位，世界先進長期深耕類比與特殊製程，這也使得益芯在設計能力的養成上，必須向技術積累深厚的日本產業學習。

「日本在很多類比或系統層級的設計上，除了美國以外，算是世界最領先的地方。」陳仲羲指出，即便日本半導體產業早已不復1980年代的巔峰，在類比與系統層級設計等特定領域，仍保有完整且深厚的技術基礎，正好符合益芯與世界先進的長期需求。對於高度仰賴工程師經驗累積的類比IC設計而言，這樣的技術環境具有難以取代的價值。

陳仲羲也直言，類比IC設計的門檻，並不在於製程節點的先進程度，而在於工程師的養成時間與實戰經驗，類比工程師往往需要十年以上的長期累積，才能形成穩定產出。2000年初台灣IC設計產業本身仍屬年輕，難以在短時間內建立足夠深度的類比設計能量，這也是益芯必須長期向日本學習的重要原因。

在長達20年的互動過程中，益芯除了吸收技術與經驗，也逐漸看見日本半導體產業面臨的結構性問題。由於產業長期低迷，日本在類比與系統層級設計領域出現世代斷層，年輕工程師不足，部分關鍵技術的傳承開始承受壓力。這樣的變化，也促使益芯重新思考，是否能透過在地化經營的方式，參與延續這股研發能量，而不只是單向吸收。

不看市場看人才，福岡勝出的關鍵

福岡據點的設立，正是這個思考下的具體實踐。「我們想在日本擴張研發能力」，總經理鄭榮文表示。益芯在評估日本設點時，並未優先考量市場規模或客戶密度，而是從研發體系出發，思考如何建立一個能與台灣總部形成互補的技術節點。

自2022年起，益芯透過日本經濟產業省，與九州大學建立合作關係，藉此評估日本年輕研究人才在理論訓練與實務操作上的能力。目前福岡團隊規模仍小，主要聚焦於類比與射頻電路相關的前期設計與研究工作，承接學界能量，並與台灣總部形成分工。依公司規畫，未來三到五年內，福岡據點將逐步擴編至約30人，成為穩定的海外研發據點。

除了人才條件，地方政府的態度也是益芯選擇福岡的重要因素之一。陳仲羲指出，福岡市政府對IC設計企業展現高度合作意願，願意協助媒合學研資源，促進企業與學校之間的交流。福岡市政府經濟觀光文化局也指出，福岡是全日本首度推出「工程師簽證」的縣市，透過專屬管道申請，大約可以減少一個月的審查時間。

陳仲羲也提到，日本過去較少扶植中小型IC設計公司的經驗，許多配套與法規理解需要一步步摸索，益芯這次落地，除了為自身布局，也在過程中把台灣IC設計與產業運作的經驗帶進討論，協助地方更理解如何吸引、留住設計人才。

「日本本來就是我們經營了20多年的地方。」陳仲羲強調，在全球半導體供應鏈快速重組、非紅供應鏈重要性升高的背景下，日本仍扮演關鍵角色。對益芯而言，福岡是一項著眼於設計能力與人才培育的長線投資，未來將成為串聯日本學研體系與全球市場的重要研發節點。

益芯科技 董事長、執行長 陳仲羲 成立年份 2001年 2025上半年營收 2.3億 主要業務 IC設計 日本據點 益芯科SSB（子公司）

