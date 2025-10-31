不追飆股、不看消息！ 他靠1招賺近80萬 網點頭：錢就一直跑進來





在投資圈中「該主動選股，還是乖乖買大盤？」一直是不少散戶心中難解的問題，近日在網路論壇PTT上就有位網友分享自己的帳面成果，引發大量討論。他表示自己過去不再追逐個股題材，也不依賴短線操作，而是長期分批投入指數型ETF，結果今年報酬率逼近20%，未實現獲利接近80萬元，讓不少人重新思考投資策略的本質。

原PO表示，自己的投資組合市值約480萬元，主要由台股與美股ETF構成，包括元大台灣50、富邦台50、元大S&P500、富邦NASDAQ以及統一FANG+等產品。其中富邦台50漲幅最高，報酬率高達34.33%，而台灣50也有13.76%的漲幅。他說自己並無特別研究產業、也未追趨勢，只是在價格波動時持續加碼，資產自然跟著市場走高。

廣告 廣告

他也分享未來策略，認為台股和美股各有角色，因此未來將持續維持「台股四成，美股六成」的配置，分別投入0050與三檔美股ETF，並提醒同樣投入ETF的人「高股息可能拖累整體漲幅」，建議思考自己真正的投資目標。

▼原PO表示自己過去不再追逐個股題材，也不依賴短線操作，而是長期分批投入指數型ETF，結果今年報酬率逼近20%。（示意圖／東森新聞資料照）

原PO認為許多人總說「沒賣不算賺」是「安卓思維」，他則主張「GK動態提領」才是「蘋果思維」，強調「每年固定提領5%，其餘持續滾動累積」，長期下來仍可穩健增值四倍。

對此，不少網友紛紛留言表示認同「我報酬率跟你差不多」、「不研究這的確是最好的方式，恭喜賺錢」、「真的舒服，放著不要動錢錢就一直跑進來」、「恭喜賺錢,你是對的」、「不是普通人，是所有人的歸宿」。

不過，也有持不同意見者認為，未實現獲利不算真正賺到，「不到20%報酬率也在貼，笑死」、「這樣真的打不趴板上70%的人」、「有賣才是真的，沒賣都是自嗨」、「正二ETF報酬更高」、「我的經驗是沒賣都是假的，給你參考」、「好啦，沒賣損益都是假的，沒漲損益都是真的」。

▼也有持不同意見者認為，未實現獲利不算真正賺到。（示意圖／取自Pexels）



（封面示意圖／東森新聞資料照）

更多東森財經新聞報導



想抄底買0050！ 妹子手滑「按了38張」急了 網喊：放著別管

「2000萬買0056」能安心爽退休？ 專家揭數據分析：怕是樂觀過度

台股衝近28000「很多老手」沒賺到？ 網嘆：新手all in反賺爆