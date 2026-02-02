不追高殺低！勞動基金揭密十大持股 台股貢獻過半成獲利引擎

勞動部勞動基金局局長蘇郁卿。徐筱嵐攝



勞動基金運用局今（2/2）日公布整體勞動基金規模，截至去年12月底為7兆7952億元，全年度投資收益來到1兆1177億元，再創歷年新高，收益率依舊突破16％。官員表示，台股持有部位占勞動基金超過2成，但貢獻的收益超過一半以上，而今年1月因國內外股債市表現良好，單月收益數有機會刷新史上最高紀錄。

另外，勞動基金也揭露去年下半年新制勞退基金前十大持股，「護國神山」台積電持股占比為31.96%，占比穩居第一；其次是台達電，持股比例從3.66%來到6.34%，第三是鴻海精密也調升至4.33%，不過，聯發科的持股比例則從4.37%降至3.91%。

基金局今日公布最新勞動基金績效，截至去年12月底止，整體勞動基金規模來到7兆7952億元，全年的投資收益更是連續兩年突破兆元，當中，新制勞退基金收益數為7469億元、收益率15.60%，舊制勞退基金收益數2057.1億元、收益率22.53%，而勞工保險基金收益1598億元、收益率15.57%。

基金局副局長劉麗茹補充，台股在整體勞動基金的占比為21%，但收益數已經過半，換言之，若以全年度投資收益來看，約有5588億元來自台股；至於國內債券部分，占比約6至7%左右，都是自營操作，而國外債券投資都已委外為主。

由於新制勞工退休基金每半年公布一次持股，十大持股都有部分消長，基金局局長蘇郁卿強調，持股多寡會針對產業面、企業的收益來源與結構成本等多方觀察，是否適合政府基金進場投資，畢竟從去年4月開始，受到地緣政治和國際金融市場影響，局勢變幻莫測，基金局也會進行相對應調整，來評估是否適合繼續持有，「不會追高殺低，而是中性地分析各種面向」。

由於今年1月台美關稅協定拍板，台股單月大漲3100.15點、漲幅10.7%，讓外界關切基金收益是否會超乎預期？劉麗茹透露，去年10月受惠台股大漲，單月大賺逾3006億元，創下史上單月最高紀錄；而1月的股債表現良好，也很有機會挑戰歷史新高。

根據勞動基金局統計，新制勞工退休基金前十大持有股票，台積電仍高居第一，占比超過3成以上。翻攝基金局官網

