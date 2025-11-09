政治中心／綜合報導

副總統蕭美琴7日應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席IPAC年度峰會並發表演說，今天返抵國門發表談話，表示台灣的國際處境一向非常困難，但始終沒有退縮，讓世界看見台灣的，向世界展現台灣的志氣、善意及民主的力量，這次行程保密到家，外交部長林佳龍也透露，總統賴清德全面支持，為了避免中國侵擾。

在外交部長林佳龍陪同下，副總統蕭美琴返抵國門，7日她應邀進入比利時首都布魯塞爾的歐洲議會，出席對中政策跨國議會聯盟IPAC演說，創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破。

廣告 廣告

副總統蕭美琴：「台灣不孤單，我們有越來越多理念相近的國際朋友，願意跟我們同行，而我們也會繼續以自信，務實而堅定的步伐，向世界展現台灣的志氣，善意以及民主的力量。」

不退縮！蕭美琴訪歐歸國 行程保密迴避中國侵擾

蕭美琴出席對中政策跨國議會聯盟IPAC演說，創下我國副元首訪問非邦交國史無前例的突破。（圖／外交部提供）

不過此行不容易過程保密到家，林佳龍也在臉書發文，表示這次出訪任務高度機敏，就是為了避免中國掌握情資或施壓干擾，好在賴總統全力支持，當蕭副總統站上講台，很多人都哭了！另外，傳出總統親自指示"打團體戰、精銳盡出"，多次開會掌握進度，要讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講，說明台灣可為國際社會做出的貢獻，而且在總統親自主持專案行前會議之前，蕭美琴都以為將透過視訊方式演說，直到確定行程規劃完備、獲相關單位許可、駐外館處評估「亮綠燈」，駐歐盟代表謝志偉一句"蕭副總統不來就太可惜了"，總統才正式敲定蕭美琴要親赴布魯塞爾。先遣團隊還遭遇無人機侵擾，機場一度關閉，所幸最終一切順利，蕭美琴也感度觸良多。





副總統蕭美琴：「一直以來，台灣的國際處境都非常的困難，有很多的不公平，也有很多的挫折，沒有一件事情是容易的，但是我們始終也沒有退縮，孟子曰得道者多助，台灣人那麼善良，那麼熱愛自由、那麼努力，而且積極願意為世界做出貢獻，我們走在正道上，就會獲得國際更多認同與幫助。」

不退縮！蕭美琴訪歐歸國 行程保密迴避中國侵擾

蕭美琴歐洲行過程保密，外交部長林佳龍透露為了避免中國掌握情資或施壓干擾。（圖／外交部提供）

但每回台灣在國際發聲，中國逢台必反，又氣噗噗，中國駐歐盟使團嗆嚴重衝擊中歐政治互信，強烈憤慨、堅決反對。





蕭美琴登歐洲議會，展現台灣志氣，也凸顯台歐關係正邁入新階段！





原文出處：不退縮！蕭美琴訪歐歸國 行程保密迴避中國侵擾

更多民視新聞報導

誰能擊敗柯志恩？最新大數據分析曝光 賴瑞隆最穩、「這人」最暖

新北市府擬調整耶誕城 蘇巧慧曝3期許：讓交通紓解順暢

準備好與李四川、黃國昌對決？ 蘇巧慧發聲了

