不透露是否參與WBC開訓 古林睿煬期待日職對決林安可

效力日本職棒火腿隊的投手古林睿煬， 15日是否會現身WBC國家隊集訓？他本人12日出席活動未漏口風，只表示「到時候就知道」。

古林睿煬12日出席114學年度高中棒球木棒組聯賽賽前記者會，活動中也分享自身旅外心法，向高中球員提出「三大能力」建議。

他指出，首要是適應能力，因為轉換環境，不論進入職業或出國，語言與文化差異都必須想辦法去適應，並盡快融入球隊；其次是自律，進入職業後更要為自己負責，好好為自己打拚。至於最困難的一關，他認為是調整與面對失敗的能力。

談到自己高中時期的旅外卡關經驗，古林睿煬坦言，當年一心想出國，卻在高三時認清現實，發現自己尚未達到那個層級，後來才選擇進入中職好好磨練自己。他直言，中職對他的幫助很大，從中學習到更多，也才造就現在的自己。

隨著日職春訓即將於2月開跑，火腿隊確定將於2月27、28日在台北大巨蛋，分別與WBC台灣代表隊及味全龍隊交手。古林睿煬透露，若行程順利，自己也應會在那時隨球隊返台參加交流賽。

至於15日WBC國家隊在高雄國訓中心的開訓是否會現身，以及是否列入代表隊最終名單，古林睿煬並未正面回應，只說「到時就知道」。古林睿煬：『(原音)不知道欸，到時候就知道了，它的時間其實也快到了，現在已經現在二月，1月禮拜四(15日)就要開始對，它1月了嘛，那快3月了，所以我覺得也不用急，到時候大家看到名單就會知道了。』

談到今年日職舞台，林安可、徐若熙分別加盟西武與軟銀，讓古林睿煬對新賽季充滿期待。他笑說，最期待與林安可對決，因為過去交手，對方都打得蠻好的，看換個環境他會不會變成更占優勢。