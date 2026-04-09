不通往奇幻世界！ 北捷藏「神祕之門」用途曝光：希望永遠用不到

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北捷藏「神祕之門」用途曝光。（翻攝自北捷臉書）

台北捷運今（9）日發文指出，捷運車頭有一扇「神祕之門」，平時幾乎不會使用，但關鍵時刻卻很重要，「它不通往奇幻世界，而是列車異常等緊急狀況撤離的重要出口」。

「這扇門，希望你永遠用不到，但關鍵時刻很重要」，北捷今天發文問大家有沒有注意過，捷運車頭其實藏著一扇神祕之門，「它不通往奇幻世界，而是列車異常等緊急狀況撤離的重要出口」。

至於這個門怎麼使用？北捷說，緊急狀況下，乘客可透過駕駛室進入前端逃生門，迅速撤離危險區域。北捷還提到，這扇門平常幾乎不會被使用，但正因如此，日常檢修更不能馬虎，維修人員會定期進行門體結構檢查、機構潤滑保養、實際開啟測試，確保關鍵時刻，能順利打開、發揮作用。

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對此，網友則說，「原來這個門不是側向滑開的嗎」「即使不會用到，但至少測試一次」「可以進駕駛室的門」「祕密通道」。

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