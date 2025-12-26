不逛夜市也能定位黃仁勳 「一招」秘訣曝

財經中心／廖珪如報導

輝達執行長黃仁勳今年多次來台，素來黃仁勳赴台入住地點都是台北文華東方酒店，因為酒店的私密性，令媒體和人潮不會湧入飯店，文華東方工作人員也是少數能夠近距離接觸AI教父黃仁勳的職業。

隨著文華東方業務量提升，為全面提升新年度的服務量能，台北文華東方酒店預計於 2026 年 1 月 12 日（週一）上午 10 點至下午 4 點，在酒店 B2 東方廳舉辦年度首場大型招募活動。本次活動採現場面試形式，共釋出客務部、餐飲部、廚藝部、房務部及工程部等超過 50 項專業職缺，鎖定計畫在年節後轉換跑道、對頂級餐旅服務有熱忱的人才。

作為全球奢華酒店品牌的指標，文華東方不僅提供極具競爭力的薪資與優質工作環境，更強調「國際化職涯藍圖」。集團目前在全球擁有 45 間酒店，並持續拓展至首爾、吉達等城市。加入酒店滿一年的員工即可享有申請海外姊妹酒店轉調的機會，實現「工作即旅行」的夢想，並透過富比士專業培訓師的授課，與世界級服務標準接軌。福利待遇方面，台北文華東方酒店提供正職員工每年 3 晚集團全球酒店免費住宿、不限次數優惠房價，以及生日假與旅遊假。

