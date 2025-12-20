不造謠、不貼標、不陰謀；此刻台灣一心，找回穩定的人心！

立委洪孟楷

1219台北攻擊事件發生後，許多人仍難以相信，這樣的暴力行為竟出現在台北熱鬧商圈。隨著相關畫面流出，社會不安難免擴散，但越是此刻，越需要彼此自制，避免讓社群網路成為製造恐慌的來源。

立委洪孟楷於臉書發文指出，我們應共同守住三個原則：不惡意造謠、不隨意貼標、不任意陰謀。除了逝者家屬的巨大悲痛，全台浮動的人心，更需要理性與穩定的力量。 一、不惡意造謠。事件後，網路已出現至少三起所謂「預告攻擊」訊息。以現今科技能力，相關單位絕對能循線追查、防範於未然；但若是惡意造謠、刻意搗亂，無論動機為何，都不容許！並應依社會秩序維護法從嚴處置。也呼籲媒體強化查證與自律，勿搶快發文造成緊張。 二、不隨意貼標。有人急於臆測兇嫌的政治傾向，將案件操作為政治攻防。客觀來看，本次事件無論中央或地方政府的應對都迅速明快，第一線警察與熱心民眾也將傷害降到最低，目前亦未見明確政治動機。此時將兇嫌貼上任何政治標籤，無論是小草或青鳥等等，都是不應該的行為。 三、不任意陰謀。亦有聲音扯及陰謀論或多人聯合作案。對此，我不臆測，也相信中華民國警察同仁的專業，必能儘速釐清事實。但此時散播寫小說式的推論，只會製造恐慌，對破案毫無助益。

兇嫌罪大惡極，讓台灣社會承受巨大衝擊，甚至引發國際關注。值此2025年最後兩週，懇請大家此刻一心，多些包容與尊重，少些指控與猜測。我身為在野黨立委，肯定此次事件中央與地方政府至今的應對作為。最重要，全台一心，是找回穩定的人心！