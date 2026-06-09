即時中心／潘柏廷報導

稍早獲得最新消息，國民黨新北市議員江怡臻今（9）日在臉書突然宣布，自己必須向大家宣布一個艱難的決定，經過這段時間的沉澱與深思，基於生涯規劃，她將不參與2026年新北市議員選舉。

江怡臻宣布不參與選舉 點名侯友宜等人表達感謝

江怡臻在臉書表示，自己下定決心之後，回顧至今這條從政路，充滿無盡感激。她要由衷感謝在公共事務上提攜、栽培我的每一位長官與貴人，感謝每一位好朋友與支持者，與江怡臻並肩同行，給予我最溫暖的擁抱與無條件的信任，您們是我這條從政路上最珍貴的寶藏，也是讓我持續前行的動力。



同時江怡臻也感謝市議會的前輩、同事、以及黨部夥伴們，在她初次參選到連任的過程中，給予無私的指導、包容與作戰經驗的傳承，是她最堅實的後盾。



她更感謝市長侯友宜，這八年來帶領新北市府團隊前進，讓新北脫胎換骨；感謝市府團隊，在她爭取地方建設和政策時給予最強力的支持，讓她能無後顧之憂地為民喉舌、為地方發聲。另也感謝前總統馬英九與前市長朱立倫，前主席在她初入政壇、擔任發言人時給予的嚴格歷練與高度信任，讓她建立起扎實的宏觀視野。



江怡臻提及，自己從2018年首度披上戰袍，到2022年獲得再次託付，「是您們的信任，讓一個初出茅廬的年輕女生，能夠有機會獨當一面，在公共事務上奉獻心力，這份恩情我永誌不忘」。

江怡臻稱「謹記著對大家的承諾」細數政見達成

她又說，這八年來，共同見證了土城、樹林、三峽、鶯歌的蛻變，而自己一直謹記著對大家的承諾，一起完成了許多重要的里程碑，包括「交通建設升級」、「婦幼教育守護」、「弱勢族群照顧」、「銀髮健康照護」、「在地文化傳承」、「運動與教育翻轉」等這一切的政見兌現，都不是她一個人的功勞，而是屬於我們每一個人的驕傲。



江怡臻又喊，但也不可諱言，地方建設是永續的接力賽，仍有一些尚未完全實現的藍圖與遺憾，像是捷運三鶯線完工後的週邊整體開發，新北大巨蛋是否落腳樹林，社會住宅與鶯歌醫養園區的興建、土城大安圳整治、以及三峽、鶯歌污水道接管等。



因此江怡臻表態，這些未竟之功，想要鄭重地託付給我們在議會中並肩作戰的藍白黨團同志與盟友，行百里半九十的侯友宜市府團隊，以及未來將承擔重任的李四川行政團隊。

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她稱自己深信，憑藉著川伯腳踏實地的理工人精神，加上他的專業工程背景與豐富施政經驗，一定能帶領實幹實作的團隊，站在侯市長巨人的肩膀上，把土樹三鶯的每一項建設做到最好，不負選民所託。



最後江怡臻喊話，「這八年的美好，江怡臻將永遠銘記在心。謝謝您們，豐富了我的人生；謝謝您們，希望我們成就了更好的彼此，剩下不到兩百天的議員任期，我會更努力監督、更用心爭取，謝謝您們，我們一起，讓新北更好」。





原文出處：快新聞／不連任了！藍營新北震撼彈 江怡臻宣布不參與今年議員選戰

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