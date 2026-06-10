即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

國民黨新北市議員江怡臻，自2018年參選第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌）迄今，已連任兩屆市議員；豈料，她昨（9）日在臉書宣布放棄連任，消息一出引發外界關注。不少人好奇，江怡臻未來是否加入同黨新北市長參選人李四川團隊，或是競逐該選區的立委補選，由於該區的立委，就是民進黨新北市長參選人蘇巧慧，使得各界也關心蘇巧慧的態度。對此，蘇巧慧今（10）日受訪時也做出回應。

江怡臻喊「基於生涯規劃」：不參與2026年新北市議員選舉

江怡臻昨日在臉書喊話，自己必須向大家宣布一個艱難的決定，經過這段時間的沉澱與深思，基於生涯規劃，她將不參與2026年新北市議員選舉。她的宣告無疑給藍營新北投下震撼彈，同時外界也好奇，對方未來的政治動態。

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對此，蘇巧慧今日上午前往先嗇宮參加「新北市中藥商業同業公會80週年慶暨『2026神農本草文化節』」，並在會前接受媒體聯訪；記者提問，江怡臻已經確定不參選連任，剛好就是蘇巧慧的選區，會不會覺得對方加入李四川團隊後，下一步就是要參選蘇巧慧選區的立委？

對此，蘇巧慧回應，每個人、每個陣營都有自己的節奏，「我們都尊重」，而現在距離選舉171天，她們會更努力再次走遍29區的各個角落，看到更多鄉親、不同族群，告訴民眾「蘇巧慧、新北隊都準備好了，希望未來的新北市是有城市品牌與行銷，在地人認同、外地人喜歡，這樣美好的新北市，我們就快迎接這個時代了」。





原文出處：快新聞／不連任議員下一步？傳江怡臻將選土樹三鶯立委 蘇巧慧發聲了

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