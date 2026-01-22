即時中心／顏一軒、魏熙芸報導

行政院長卓榮泰昨（21）日公開叫陣，願就115年度中央政府總預算和立法院進行公開辯論，但雙方在細節未能獲得共識，民眾黨主席黃國昌藉此惡批卓揆「龜縮」；此外，國民黨團也主張加碼要辯3場，分別由黨團總召傅崐萁對上卓榮泰、書記長羅智強對決行政院副院長鄭麗君，以及首席副書記長林沛祥與行政院秘書長張惇涵交手。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（22）日回應，在野黨真的是薪水小偷，政策辯論本來就是在國會舉行，最大的辯論平台不用，還要到外面去談，難道還要另外去跟電視台租頻道、租時段嗎？尤其是最喜歡「釘孤枝」的黃主席。





今早9時30分，民進黨團召開「施捨兩趴、凍結98％，人民不同意」記者會，包含幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜與副書記長張雅琳等人列席，並於會後接受媒體聯訪。

記者提問，卓榮泰叫陣辯論，黃國昌批回應後卓揆龜縮；國民黨團還加碼列出PK表（傅崐萁對卓榮泰、羅智強對鄭麗君、林沛祥對張惇涵），請教幹事長怎麼看？

鍾佳濱感嘆，其實在野黨的立委真的是薪水小偷，不幹正事，政策辯論本來就是在國會舉行，國會有充沛的資訊與完善的媒體報導，難道還要另外去跟電視台租頻道、租時段嗎？

他質疑，立法院延會這1個月的時間，要燒掉多少人民的納稅錢，最大的政策辯論平台不使用，還說大家到外面去談，真的是放著自己該做的事情不做，去找人家單挑，尤其是最喜歡「釘孤枝」的黃國昌主席。

鍾佳濱說，民進黨團在此呼籲，藍白別只想著透過其他媒體「花拳繡腿」的做秀，希望回歸落實政策的辯論，就讓總預算付委、行政院長到國會殿堂，透過最大的政策辯論平台，使全台灣人民清楚看見，在野黨為什麼只解凍、放行、施捨2%，卻擋下了另外的98%，藍白立委要說清楚講明白。

陳培瑜補充，她要替黃國昌科普一下審查預算的三步曲，包含依法付委、依法審查與依法表決，這是在立法院非常清楚的，您是我立院的前輩，當過兩次的立委，這三步曲您可能忘記了。

快新聞／不進國會辯預算？鍾佳濱轟藍白薪水小偷 點名黃國昌最愛「釘孤枝」

民進黨團書記長陳培瑜。（圖／民視新聞）

陳培瑜強調，原本一直以為大家選的是立法委員，沒想到藍白卻出現「跳梁小丑」，他們只會做秀三部曲，卡預算、演大戲、騙人民，這才是他們在做的事情，「我就用這些話來回應黃國昌」。

至於公開辯論場合在立法院這件事情，她不諱言，藍白立委早就知道，但繼續欺騙人民，用話術造謠，以為是卓院長龜縮，但真正龜縮的，就是藍白立委。







原文出處：快新聞／不進國會辯預算？鍾佳濱轟藍白薪水小偷 嗆黃國昌最愛「釘孤枝」

