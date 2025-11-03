不進老街 淡海輕軌二期轉進河岸

新北市淡海輕軌二期建設配合當地民意訴求，輕軌規劃不進入淡水老街而轉進河岸。（模擬圖／新北捷運局提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

針對淡海輕軌二期建設，新北市府推動「變更淡水都市計畫（配合淡海輕軌運輸系統第二期路網）」案，日前獲得內政部都市計畫委員會決議通過，二期路線將與一期連接，既從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，且不進入淡水老街而轉進河岸興建，後續將會依照決議內容辦理，再公開展覽暨說明會，續行都市計畫報核作業。

市府城鄉局指出，淡海輕軌係以提供淡海新市鎮綠色、低碳以及便利的聯外大眾運輸，並且改善淡水既有發展區的交通壅塞情況、提升淡水地區的觀光遊憩品質為目標；由於淡海新市鎮人口快速成長、生活圈不斷擴大，原有路網逐漸飽和，為讓交通更便捷，市府積極推動淡海輕軌二期計畫。

城鄉局表示，淡海輕軌第一期分別於一０七年、一０九年通車，第二期將與藍海線一期銜接，並配合當地民意輕軌不進入淡水老街訴求，延伸至中正路老街至觀潮廣場後，轉進河岸地區，路線全長約三點三二公里，共設置六座平面車站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸之發展。

城鄉局表示，這次內政部都委會審議通過方案，完善路權設計與行人安全設施，整合道路拓寬、轉乘系統與人行動線，並且調整部分公共設施的土地使用，提升公共設施服務效能；期待淡海輕軌二期通車，更提升淡水地區的觀光可及性，並串聯淡北道路與淡江大橋，完善區域交通的路網。